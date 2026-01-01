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Fotokvant Dolly-02 тележка для камеры
Fotokvant Dolly-02 тележка для камеры
Fotokvant Dolly-02 тележка для камеры
Fotokvant Dolly-02 тележка для камеры
Fotokvant Dolly-02 тележка для камеры

Fotokvant Dolly-02 тележка для камеры

Fotokvant
Артикул: DAN-2434

Тележка для камеры Fotokvant Dolly-02.

Приспособление для съемки, позволяющее получать плавное движение в кадре. Тележка устанавливается на любую ровную горизонтальную поверхность. Подходит для всех видов легких профессиональных камер, в том числе 5D2, 5D3, 7D, 60D, D800 и т.д.

Описание

Благодаря мягким колесам с подшипниками устройство движется очень гладко и плавно. Может поворачиваться и перемещаться в любом направлении, в том числе и по кругу. Изготовлена из алюминиевого сплава, колеса - силикогель. Максимальная нагрузка - 15 кг.

Технические характеристики:

  • материал тележки - алюминиевый сплав
  • материал колес - силикогель
  • цвет - черный
  • диаметр колес - 65 мм
  • вес тележки - 475 г
  • максимально возможная нагрузка - 15 кг
  • крепление для установки камеры - стандартный винт 1/4"

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