Fotokvant Dolly-02 тележка для камеры

Благодаря мягким колесам с подшипниками устройство движется очень гладко и плавно. Может поворачиваться и перемещаться в любом направлении, в том числе и по кругу. Изготовлена из алюминиевого сплава, колеса - силикогель. Максимальная нагрузка - 15 кг.
Технические характеристики:
- материал тележки - алюминиевый сплав
- материал колес - силикогель
- цвет - черный
- диаметр колес - 65 мм
- вес тележки - 475 г
- максимально возможная нагрузка - 15 кг
- крепление для установки камеры - стандартный винт 1/4"