Fotokvant TM-03 штатив Gorillapod 23 см

Fotokvant TM-04B black - настольный штатив. Цвет - черный.
Мини-штатив с шаровой головой (черный) для установки DSLR или видеокамеры весом до 2,5 кг. Рабочая высота - 16 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Fotokvant TM-03 - штатив Gorillapod, высотой 23 см.
Шарнирный компактный штатив для фото- и видеосъемки. Имеет малый вес, поразительную гибкость (каждое звено может поворачиваться), прорезиненные звенья, быстросъемную площадку со стандартным креплением 1/4 дюйма. Максимальная нагрузка - 400 грамм. Рабочая высота - 23 см.
Fotokvant FLH-06 – адаптер-переходник с винтами 1/4" на двух концах.
Изготовлен из металла с никелевым покрытием. Предназначен для всех видов зубчатых передач с резьбовым отверстием 1/4" на 1/4". Длина переходника 17 мм.
Держатель для смартфона Fotokvant SM-CL7.
Универсальный держатель для смартфона имеет два резьбовых разъема для установки на штатив или селфи-палку. Держатель совместим с любым смартфоном размером от 6 до 9,5 см.
Fotokvant RFLH-24 - крепление для двух накамерных вспышек.
Зажим для крепления двух накамерных вспышек (осветителей, микрофонов и прочего оборудования с креплением на холодный башмак) для установки на студийную стойку (на адаптер 5/8 дюйма). Адаптер, входящий в комплект, позволяет установить крепление на штатив или резьбу 1/4 или 3/8 дюйма. Крепление оборудовано отверстием для зонта с винтовым зажимом. Вес - 0,2 кг.
Grifon LED LFV-Q60W - лампа светодиодная, 105 диодов.
Легкий и компактный источник постоянного света с панелью сверхъярких светодиодов и уровнем цветопередачи CRI 82. Осветитель предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 60 Вт. Имеет встроенный вентилятор охлаждения.
Fotokvant R2-6090SW – складной двухцветный отражатель на пружине.
Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 60x90. Вес - 0,3 кг.
