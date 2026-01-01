QZSD Q001 шаровая голова

Шаровая голова для штатива или монопода изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов.
Fotokvant MAC-03 - зажим микрофона для установки на стойку с резьбой 3/8 дюйма и 5/8 дюйма. Зажим-держатель подходит для всех стандартных микрофонов. Раскрывается до 5 см. Изготовлен из пластика. Цвет - черный.