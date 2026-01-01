QZSD Q001 шаровая голова

Арт. DAN-2757

Отражатель на просвет Fotokvant R-150200T, размер 150х200 см. Овальный отражатель на просвет. Незаменим при съемке с естественным освещением на природе, а также при съемке в студии. Лайт-диск удобен для транспортировки, так как в сложенном состоянии занимает очень мало места. Размер - 150x200 см. Вес - 1,85 кг.