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-5 %
QZSD Q001 шаровая голова
QZSD Q001 шаровая голова
QZSD Q001 шаровая голова
QZSD Q001 шаровая голова

QZSD Q001 шаровая голова

QZSD
Артикул: DAN-3735

Шаровая голова QZSD Q001.

Шаровая голова с резьбой 1/4 дюйма для крепления оборудования и 3/8 дюйма для крепления к штативу или моноподу. Максимальная нагрузка - 5 кг, вес - 340 гр, высота - 85 мм.

Описание

Шаровая голова для штатива или монопода изготовлена из авиационного алюминия высокой прочности. Для предотвращения появления коррозии голова имеет специальное покрытие. Для крепления оборудования и самой головы к штативу имеются резьбовые крепления 1/4" и 3/8". Голова оборудована быстросъемной площадкой и может вращаться на 360 градусов.

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