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Raylab Kino Event-101 ненаправленный стереомикрофон для видео

Raylab Kino Event-101 ненаправленный стереомикрофон для видео

Raylab
Артикул: FTR-655

Raylab Kino Event-101 – профессиональный конденсаторный стереомикрофон. С его помощью видеооператор может получить по-настоящему чистый звук.

Описание

Прекрасно подходит для записи качественного звука при любых условиях съемки. Благодаря компактным габаритам и небольшому весу микрофон удобен в использовании и является отличным аксессуаром для всех типов современных видеокамер.

Характеристики:

  • тип – конденсаторный
  • переключатель направленности – 90 и 120 градусов
  • частотный диапазон – 30–18000 Гц
  • чувствительность – 40 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
  • отношение сигнал-шум – 76 дБ (1 кГц при 1 Па)
  • размеры (ДxВxШ), мм – 26x85x59 (без кабеля и ветрозащиты)
  • вес, г – 45 (без батареи)
  • рзъем – 3,5 мм мини-джек
  • источник питания CR1632 (в комплект не входит)

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