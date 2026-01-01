Raylab Kino Event-101 ненаправленный стереомикрофон для видео

Прекрасно подходит для записи качественного звука при любых условиях съемки. Благодаря компактным габаритам и небольшому весу микрофон удобен в использовании и является отличным аксессуаром для всех типов современных видеокамер.
Характеристики:
- тип – конденсаторный
- переключатель направленности – 90 и 120 градусов
- частотный диапазон – 30–18000 Гц
- чувствительность – 40 дБ (0 дБ = 1 В/Па при 1 кГц)
- отношение сигнал-шум – 76 дБ (1 кГц при 1 Па)
- размеры (ДxВxШ), мм – 26x85x59 (без кабеля и ветрозащиты)
- вес, г – 45 (без батареи)
- рзъем – 3,5 мм мини-джек
- источник питания CR1632 (в комплект не входит)