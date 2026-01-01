Renata CR1632 3V литиевая батарейка типа таблетка 1 шт

Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.
Классический электронный тросик, пускатель затвора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Renata CR1632 3V – батарейки типа CR отличаются легкостью, они почти на 1/3 легче, чем щелочные батареи. CR1632 3V имеет высокую энергетическую плотность, которая гарантирует длительный заряд. Литиевые батарейки CR обеспечивают максимальное время работы приборов, в т.ч. часов, фонариков, игрушек и фотооборудования. Может работать при высокой температуре.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.
Классический электронный тросик, пускатель затвора.
Fujimi FJ-UNC-FM500 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.
Fujimi NP-F960/F970 – современный и компактный аккумулятор, который обеспечивает длительное время технику практически в любых условиях.
Литиевый аккумулятор быстро заряжается и рассчитан на продолжительную работу. У аккумулятора отсутствует эффект памяти, благодаря этому батарея восстанавливает работоспособность даже после полной разрядки. Вес - 300 г. Емкость 6600 mAh.
Комплект оборудования для видеосъемки Falcon Eyes BloggerKit 9.
Комплект оборудования для домашней (студийной) видеосъемки включающий в себя три гибких штанги, адаптер для смартфона, адаптер для микрофона, кольцевой осветитель с регулировкой яркости и цветовой температуры.