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Renata CR1632 3V литиевая батарейка типа таблетка 1 шт

Renata CR1632 3V литиевая батарейка типа таблетка 1 шт

Артикул: NVF-3217

Renata CR1632 3V – батарейки типа CR отличаются легкостью, они почти на 1/3 легче, чем щелочные батареи. CR1632 3V имеет высокую энергетическую плотность, которая гарантирует длительный заряд. Литиевые батарейки CR обеспечивают максимальное время работы приборов, в т.ч. часов, фонариков, игрушек и фотооборудования. Может работать при высокой температуре.

Описание

Renata CR1632 3V литиевая батарейка типа таблетка 1 шт

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