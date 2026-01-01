Fotokvant Clapper-3 хлопушка 20х30 см черная акриловая с английским текстом

RGBWW-лампа с цоколем Е27. Цветовая температура 2000К-10000К, мощность 12 Вт, 6 режимов работы, 14 встроенных световых эффекта. Используется для креативных, профессиональных фото- и видеосъемок.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Хлопушка для съемки видео акриловая черная. В комплекте с кинохлопушкой белый специальный маркер для хлопушки и небольшая губка. Предназанчена для маркировки сцен и дублей для последующего монтажа видео. Также производит характерный щелчок, что позволяет проще монтировать звук. Размер 20х30 см. Поставляется со стираемым маркером и подушечкой для очистки от записей.
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RGBWW-лампа с цоколем Е27. Цветовая температура 2000К-10000К, мощность 12 Вт, 6 режимов работы, 14 встроенных световых эффекта. Используется для креативных, профессиональных фото- и видеосъемок.
Colorama Black 568 – профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1207 Steel Grey 07, размер - 1,35x11 м, цвет - стальной.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.
Grifon LH-003 – крепление-патрон для патронных вспышек с цоколем Е27 и креплением для зонта. Крепление имеет шнур с вилкой для подключения к сети 220 В.
Студийный тейп Fotokvant GP-5027 White gaffer tape белый.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - белый.
Студийный тейп Fotokvant GP-5027 Black gaffer tape черный.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 50 мм х 27 м. Цвет - черный.