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-10 %
Fotokvant Clapper-3 хлопушка 20х30 см черная акриловая с английским текстом
Fotokvant Clapper-3 хлопушка 20х30 см черная акриловая с английским текстом
Fotokvant Clapper-3 хлопушка 20х30 см черная акриловая с английским текстом

Fotokvant Clapper-3 хлопушка 20х30 см черная акриловая с английским текстом

Fotokvant
Артикул: DAN-9442

Хлопушка для съемки видео акриловая черная. В комплекте с кинохлопушкой белый специальный маркер для хлопушки и небольшая губка. Предназанчена для маркировки сцен и дублей для последующего монтажа видео. Также производит характерный щелчок, что позволяет проще монтировать звук. Размер 20х30 см. Поставляется со стираемым маркером и подушечкой для очистки от записей.

Описание

Fotokvant Clapper-3 хлопушка 20х30 см черная акриловая с английским текстом

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