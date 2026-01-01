Falcon Eyes Retro 60R светодиодный осветитель
Falcon Eyes
Артикул: MTG-3979

Falcon Eyes Retro 60R светодиодный осветитель. Мощность 60 Вт, освещенность до 2280 люкс, CRI ≥ 96, регулируемая цветовая температура от 2700K до 6500K, 20 встроенных спецэффектов, режим HSI (RGB), регулировка яркости от 0 до 100 %, режим MAX, встроенный аккумулятор 4500 мАч, поддержка управления по Bluetooth через приложение SmartLife, ЖК дисплей, активное охлаждение, тихий режим, байонет Mini Bowens, в комплекте рефлектор, рассеиватель и рукоятка, материал: пластик, вес 0.6 кг. 

Описание

Портативный полноцветный светодиодный осветитель, который сочетает в себе высокую производительность и стильный ретро-дизайн. Этот прибор предназначен для фото- и видеосъемок как в студии, так и в полевых условиях благодаря возможности автономного питания от аккумулятора. Осветитель в стиле ретро предлагает гибкое управление светом, разные сценарии работы и простоту эксплуатации.

Компактные размеры и малый вес делают этот осветитель отличным выбором как для выездных, так и студийных или домашних съемок. Благодаря мягкому и равномерному световому потоку, прибор идеально подходит для создания заполняющего освещения при предметной или портретной фото- и видеосъемке, ведения прямых трансляций или записи коротких видеороликов.

Особенно удобно использовать Retro 60R там, где доступ к электросети ограничен благодаря встроенному аккумулятору, обеспечивающему более 1 часа автономной работы.

Retro 60R обладает высокой мощностью 60 Вт и способен выдавать освещенность до 2280 люкс на расстоянии 2 метров при использовании рефлектора. Яркость регулируется плавно от 0 до 100% с шагом в 1% для точной настройки освещения под конкретные условия съемки.

Предусмотрен специальный режим MAX, при активации которого возрастает интенсивность освещения и одновременно повышается потребляемая мощность устройства. Такая функция полезна, когда необходимо временно усилить яркость, например, для съемки быстрых и динамичных сцен или работы в условиях недостаточной освещенности. После выхода из режима интенсивность автоматически снижается до прежнего значения.

Осветитель оснащен удобной панелью управления прямо на корпусе прибора, позволяющей легко настраивать освещение вручную. ЖК-дисплей наглядно показывает текущие рабочие параметры, обеспечивая мгновенную ориентацию и простое управление освещением.

Для дистанционного контроля предусмотрена работа через мобильное приложение SmartLife по Bluetooth-соединению — управлять параметрами света можно удаленно на расстоянии до 60 метров от прибора.


Благодаря активной системе охлаждения, Retro 60R работает тихо даже при длительной работе на высоких мощностях. Устройство также имеет «Тихий режим», в котором вентилятор автоматически отключается, а яркость фиксируется на уровне 15%, что минимизирует шум при съемке.

Встроенная защита от перегрева предотвращает повреждение устройства и продлевает срок его службы.

Устройство оснащено байонетом mini Bowens для установки светомодификаторов. В комплект входит рефлектор диаметром 108 мм для увеличения интенсивности света и силиконовый диффузор — для мягкого рассеивания. Насадки позволяют создать разнообразные типы освещения — от направленного пучка до равномерного заливающего света.

Осветитель оснащен мощным светодиодным RGBWW COB модулем с высоким индексом цветопередачи (CRI ≥ 96), который гарантирует натуральное воспроизведение цветов. Благодаря широкому диапазону регулировки цветовой температуры (от 2700К до 6500К) можно воссоздавать или подстраиваться под разнообразные условия освещения, такие как теплый закатный свет или холодный дневной свет. Также доступны заготовленные пресеты для быстрого переключения между популярными значениями цветовой температуры (2700 / 3200 / 4500 / 5600 / 6500K), что поможет оперативно настроить нужное освещение во время съемки.

Retro 60R оснащен режимом HSI, который позволяет гибко настраивать три ключевых параметра: оттенок, насыщенность и интенсивность цвета. Это существенно расширяет возможности пользователя в создании креативного цветного освещения.

Помимо базовых настроек цвета, прибор предлагает 20 встроенных световых эффектов: пульсация, плавное затухание, усиление, дыхание, мерцание телевизора, мигание лампы, огонь костра, мерцание свечи, разряды молний, дискотека, RGB-цикл, вечеринка, вспышка камер папарацци, взрыв, фейерверк, сварка, а также сигнал SOS, мигалка скорой помощи, машины полиции и пожарной службы.

Возможность изменять скорость и интенсивность эффектов предоставляет пользователям полную свободу для реализации творческих замыслов и создания необычного освещения.

Встроенный аккумулятор емкостью 4500 мАч обеспечивает продолжительную работу устройства: около 70 минут в стандартном режиме и до 40 минут в режиме максимальной мощности (MAX). Осветитель поддерживает быструю зарядку через разъем USB-C (протокол PD3.0), что значительно сокращает время ожидания между сеансами съемки.

Опционально возможна работа от сети с помощью отдельно приобретаемого кабеля.

Характеристики:

  • Максимальная мощность 60 Вт
  • Освещенность (с рефлектором, 2м) 2280 лк
  • Цветовая температура 2700К - 6500К ±200К
  • HUE-цветовой тон 0-360°
  • SAT-насыщенность 0-100%
  • Регулировка яркости 0% … 100%
  • Тип LED RGBWW COB
  • Индекс цветопередачи CRI ≥96
  • FX 20 спецэффектов
  • Дистанционное управление АРР Bluetooth
  • Дальность управления 60 м
  • Питание (литиевая батарея) 11,1В 4500мАч (49,5Втч)
  • Время непрерывной работы ок. 70мин /40мин MAX режим
  • Порт зарядки Type-C поддерж. PD3.0 9В/12В/15В/20В макс. 25Вт
  • Время зарядки 3 часа
  • Внешнее питание DC19В
  • Адаптер питания (не входит в комплект) DC19В 3,42А
  • Байонет Mini Bowens
  • Дисплей ЖК дисплей 2,2х1,2 см
  • Система охлаждения активная, встроенный вентилятор
  • Тихий режим есть
  • Материал корпуса ABS-пластик с отделкой искусственной кожей
  • Монтажный адаптер гнездо резьбовое 1/4"
  • Размеры ДШВ 125х73х83 мм
  • Вес 625 г

Комплектация

  • Светодиодный осветитель
  • Рефлектор mini-Bowens
  • Силиконовый диффузор
  • Рукоятка
  • Кабель USB Type-C
  • Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

