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Aputure MT Pro осветитель
Aputure MT Pro осветитель
Aputure MT Pro осветитель
Aputure MT Pro осветитель
Aputure MT Pro осветитель
Aputure MT Pro осветитель
Aputure MT Pro осветитель
Aputure MT Pro осветитель

Aputure MT Pro осветитель

Aputure
Артикул: MTG-0496

Aputure MT Pro осветитель. Aputure MT Pro - компактный пиксельный RGB жезл. Осветитель имеет 36 цветных диода, которые могут несинхронно изменять оттенок, что позволяет создать переливы цвета и градиенты. Прибор поможет создать вашу цветовую схему.

Описание

Поставить жезл можно в вертикальном или горизонтальном положении на штатив или иное приспособление. При помощи встроенных магнитов осветитель можно разместить на любой соответствующей металлической поверхности. В конструкции предусмотрено сразу два крепления 1/4" на коротком и длинном торце. 

Приложение Sidus Link контролирует MT Pro на расстоянии до 100м. Прямо с экрана смартфона/планшета можно управлять как одним, так и несколькими жезлами. Изменять параметры работы можно при помощи панели управления с дисплеем на корпусе, а также дистанционно. Предусмотрено и подключение к DMX синхронизации при помощи переходника Type-C - XLR (приобретается отдельно).


Характеристики:

  • Мощность  7.5 Вт
  • Светодиоды 36 шт
  • Цветовая температура 2000 — 10000 K
  • RGB режим Да
  • CRI 95
  • Код товара Aputure MT Pro
  • Питание встроенный аккумулятор
  • Крепление 1/4"
  • Размер 300 × 40 × 35 мм

Комплектация

  • Осветитель
  • настольный штатив
  • зарядный кабель 1м
  • соты
  • кейс

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