Aputure MT Pro осветитель

Описание

Поставить жезл можно в вертикальном или горизонтальном положении на штатив или иное приспособление. При помощи встроенных магнитов осветитель можно разместить на любой соответствующей металлической поверхности. В конструкции предусмотрено сразу два крепления 1/4" на коротком и длинном торце.

Приложение Sidus Link контролирует MT Pro на расстоянии до 100м. Прямо с экрана смартфона/планшета можно управлять как одним, так и несколькими жезлами. Изменять параметры работы можно при помощи панели управления с дисплеем на корпусе, а также дистанционно. Предусмотрено и подключение к DMX синхронизации при помощи переходника Type-C - XLR (приобретается отдельно).





Характеристики: