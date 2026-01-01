Godox Knowled C10R светодиодная лампа 12Вт Е27 для видеосъемки

Характеристики:
- Мощность макс. 12 Вт
- Тип цоколя Е27
- Цветовая температура - 2000К-10000К (регулируется при помощи мобильного приложения)
- TLCI ≥ 97
- CRI ≥ 96
- Регулировка яркости - 0%-100% (регулируется при помощи мобильного приложения)
- Освещенность (100% яркости и 5500К ССТ) 470лк (0,5м) и 130лк (1 м)
- Режимы работы: CCT, HSI, RGB, ColorFilter, Color Picker, FX
- Световые эффекты 14 эффектов
- Способы управления: Мобильное приложение через Bluetooth/панель управления на корпусе
- Питание - от сети/ встроенного аккумулятора
- Размеры лампы 73х73х136 мм
- Вес лампы 256г