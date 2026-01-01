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-10 %
Godox Knowled C10R светодиодная лампа 12Вт Е27 для видеосъемки
Godox Knowled C10R светодиодная лампа 12Вт Е27 для видеосъемки
Godox Knowled C10R светодиодная лампа 12Вт Е27 для видеосъемки

Godox Knowled C10R светодиодная лампа 12Вт Е27 для видеосъемки

Godox
Артикул: OLE-2869

RGBWW-лампа с цоколем Е27. Цветовая температура 2000К-10000К, мощность 12 Вт, 6 режимов работы, 14 встроенных световых эффекта. Используется для креативных, профессиональных фото- и видеосъемок.

Описание

Характеристики:

  • Мощность макс. 12 Вт
  • Тип цоколя Е27
  • Цветовая температура - 2000К-10000К (регулируется при помощи мобильного приложения)
  • TLCI ≥ 97
  • CRI ≥ 96
  • Регулировка яркости - 0%-100% (регулируется при помощи мобильного приложения)
  • Освещенность (100% яркости и 5500К ССТ) 470лк (0,5м) и 130лк (1 м)
  • Режимы работы: CCT, HSI, RGB, ColorFilter, Color Picker, FX
  • Световые эффекты 14 эффектов
  • Способы управления: Мобильное приложение через Bluetooth/панель управления на корпусе
  • Питание - от сети/ встроенного аккумулятора
  • Размеры лампы 73х73х136 мм
  • Вес лампы 256г

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