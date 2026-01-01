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Rekam ZET-90 профессиональный фото и видео штатив
Rekam ZET-90 профессиональный фото и видео штатив
Rekam ZET-90 профессиональный фото и видео штатив
Rekam ZET-90 профессиональный фото и видео штатив

Rekam ZET-90 профессиональный фото и видео штатив

Rekam
Артикул: DAN-3087

Профессиональный фото и видео штатив Rekam ZET-90.

Четырехсекционный штатив входит в серию Professional Tripod, разработанную для профессиональной съемки. Максимальная высота 155,5 см. Максимальная нагрузка 4 кг.

Описание

Легкий и компактный штатив обладает большим запасом прочности. Он полностью выполнен из металла, но благодаря особой конструкции с использованием полых пространств и ребер жесткости, вес штатива с головой составляет всего 1,39 кг.

Управление головой осуществляется при помощи ручки. Съемная площадка упрощает процесс установки и снятия камеры. Два жидкостных уровня позволяют добиться наиболее точного выравнивания по вертикали и горизонтали, а цифровая шкала облегчает проведение панорамной съемки.

Штатив имеет 4 секции, длинна ног регулируется при помощи клипсовых замков. Независимый угол поворота ног предоставляет больше возможностей для выбора положения. Крепление ног при помощи шпилек дает возможность регулировать плотность зазора, и устанавливать необходимую жесткость. Многогранный профиль ноги выдерживает повышенную нагрузку.

Нескользящие опоры, и крюк для подвеса груза на центральной колонне, обеспечивают штативу хорошую устойчивость.

Верхние секции ног имеют мягкие, прочные накладки для более комфортного удержания штатива. Многослойное матовое покрытие четного цвета, хорошо защищает его от механических повреждений и позволяет избежать корозии.

Благодаря четырем секциям ног, штатив очень компактен в сложенном виде, что позволяет использовать его для выездных съемок. Встроенный компас поможет ориентироваться на местности при съемке на природе.

В комплект входит удобная сумка чехол, с ремнем через плечо.

Характеристики:

  • высота (мин.-макс.) - 427-1 555 мм
  • высота в сложенном состоянии - 545 мм
  • макс. нагрузка - 4 кг
  • вес - 1,39 кг
  • количество секций ног - 4
  • индивидуальная регулировка высоты ног - да
  • независимый угол наклона ноги - да
  • сечение ноги - многогранное
  • мягкие муфты - да
  • жидкостный уровень - да
  • подъемник с фиксатором (без ручки) - да
  • быстросъемная площадка для крепления камеры - Да
  • крюк для подвеса груза - да
  • наконечники опор - резина
  • сумка в комплекте - да

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