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Rekam QPod S-200 штатив фото и видео

Rekam QPod S-200 штатив фото и видео

Rekam
Артикул: DAN-0555

Rekam QPod S-200 – штатив, изготовленный из ударопрочного пластика, покрыт специальным износостойким матово-черным материалом. Максимальная нагрузка составляет до 2 кг. Рабочая высота – 520–1200 мм, в сложенном виде – 520 мм. Модель имеет 3 секции, опоры оснащены резиновыми наконечниками, что значительно упрощает работу. Комплектуется 3D панорамной головой. Вес штатива – 935 г.

Описание

Панорамная 3D-голова оснащена жидкостным уровнем для точной установки горизонта, надежными поворотными механизмами, исключающими появление люфта и быстросъемной площадкой, обеспечивающей хорошее сцепление.

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