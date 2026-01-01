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Хит
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой
QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой

QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой

QZSD
Артикул: DAN-2919

Черный штатив трансформер QZSD Q109 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволит получить более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 5 кг. Может быть использован как монопод. 

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. Путем не хитрых манипуляций легко превращается в монопод.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Минимальная высота съемки 42 см. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,25 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,34 метра, а длина в собранном состоянии - всего 51 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - видеоголова со съемной площадкой
  • рабочая высота - 134 см
  • в сложенном состоянии - 51 см
  • материал – алюминий + АВС-пластик
  • максимальная нагрузка - 5 кг
  • вес - 1,25 кг

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