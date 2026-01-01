QZSD Q109 черный штатив трансформер с видеоголовой

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из анодированного алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. Путем не хитрых манипуляций легко превращается в монопод.

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Минимальная высота съемки 42 см. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,25 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,34 метра, а длина в собранном состоянии - всего 51 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: