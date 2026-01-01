images
images
images
images
Хит
GreenBean Voice 4 black S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 black S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 black S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 black S-Jack петличный микрофон

GreenBean Voice 4 black S-Jack петличный микрофон

GreenBean
Артикул: NVF-8909

GreenBean Voice 4 black S-Jack – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.

Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 58 дБ, а чувствительность 3,3 мВ/Па.

Описание

Микрофон имеет тонкий прочный кабель длиной 1,2 м и диаметром всего 1,5 мм, который снабжен разъемом типа S-jack 3,5 мм. Для крепления микрофона на одежде служит надежная стальная клипса. Клипса съемная и при необходимости может быть заменена креплением на теле прозрачной антиаллергенной клейкая лентой (в комплект не входит) которая клеится поверх двух скользящих по проводу втулок. 

Ветрозащитный колпачок минимизирует посторонние шумы.

Характеристики:

  • тип – петличный
  • защита от ветра – есть
  • тип капсюля – конденсаторный
  • диаграмма направленности – круговая
  • размер капсюля, мм – 6,0×2,7
  • чувствительность, мВ/Па – 3,3
  • диапазон частот, Гц – 20-20000
  • электрическое сопротивление, кОм – ≤2,2
  • соотношение сигнал/шум, дБ – ≥58
  • стандартное напряжение, В – 2-10
  • длина провода, м – 1,2
  • тип разъема – S-Jack 3,5 мм, адаптер 3,5 мм для камеры
  • цвет – черный
  • вес с держателем и кабелем, г – 18

Комплектация

  • Микрофон петличный GreenBean Voice 4 black S-Jack.
  • Клипса.
  • Ветрозащитный колпачок.
  • Кабель переходник мини-джек.
  • Руководство по эксплуатации.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-5 %
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Арт. NVF-9764
Grifon LED 550 фотобокс 50 см со светодиодным освещением
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 12 ч

Grifon LED 550 - фотобокс 50х50х50 см со светодиодным освещением. Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.

-5.05 %6 540 ₽
6 210 ₽
В корзину
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
Арт. NVF-8910
GreenBean Voice 4 flesh S-Jack петличный микрофон
Наличие
более 10 шт

GreenBean Voice 4 flesh S-Jack – всенаправленный конденсаторный петличный микрофон с частотным диапазоном 20-20000 Гц.

Микрофон разработан для профессионального использования в видеопроизводстве, на сцене и в телевизионных студиях с поясными передатчиками. Сигнал/шум составляет 58 дБ, а чувствительность 3,3 мВ/Па.


1 750 ₽
В корзину
Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Арт. FTR-1496
Raylab RPF-KIT2 набор насадок для накамерной вспышки
Наличие
более 10 шт

RAYLAB RPF-KIT2 - набор насадок для накамерной вспышки.

Набор состоит из софтбокса, сотовой насадки, фильтров и шторки. Установка происходит через специальные адаптеры.

Для хранения и переноски комплектуется сумкой.

671 ₽
В корзину
Savage (1-1253) Super White бумажный фон 1,35x11 м белоснежный
Savage (1-1253) Super White бумажный фон 1,35x11 м белоснежный
Savage (1-1253) Super White бумажный фон 1,35x11 м белоснежный
Арт. NVF-5310
Savage (1-1253) Super White бумажный фон 1,35x11 м белоснежный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Бумажные фоны Savage имеют гладкую ровную поверхность, что позволяет свету правильно распределяться по плоскости. С помощью бумажных фонов фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 145 г/м2.

5 090 ₽
В корзину
Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Арт. NVF-6798
Boya BY-B05 меховая ветрозащита для петличных микрофонов
Наличие
более 10 шт

Boya BY-B05 - микрофонная меховая ветрозащита. Предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Ее искусственный мех специально разработан так, чтобы минимизировать шум ветра, оставаясь при этом акустически прозрачным. Ветрозащита совместима с микрофонами Boya BY-M1, BY-LM10 и аналогичными микрофонами других производителей. (в комплекте 3 шт)

990 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-20 адаптер-переходник 1/4 дюйма для горячего башмака
Fotokvant FLH-20 адаптер-переходник 1/4 дюйма для горячего башмака
Fotokvant FLH-20 адаптер-переходник 1/4 дюйма для горячего башмака
Арт. NVF-3011
Fotokvant FLH-20 адаптер-переходник 1/4 дюйма для горячего башмака
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 9 ч

Fotokvant FLH-20 – металлический адаптер-переходник с двумя блокировочными кольцами. Предназначен для установки различного оборудования (например, вспышек или накамерного света) и аксессуаров на горячий башмак фотокамеры. Крепление 1/4". Высота, см – 2,6. Для крепления к фотокамерам Sony/Minolta потребуется приобрести дополнительный переходник.

-10 %390 ₽
350 ₽
В корзину

Видео

ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
ВИТТОРИО СТОРАРО — ИТАЛЬЯНСКИЙ ВИДЕООПЕРАТОР, КОТОРЫЙ УЧИТСЯ ВСЮ СВОЮ ЖИЗНЬ
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Фотосъемка вина на фоне оргстекла. Часть 3
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Внешняя вспышка. Съемка в черно-белом цвете
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.