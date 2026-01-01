images
images
images
images
images
images
images
images
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой

QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой

QZSD
Артикул: MTG-0879

QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой. 

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к фотокамере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 44 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 6 кг.

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, размах которых составляет 85 см, и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод.

Интересной и полезной особенностью штатива является возможность установки штанги и камеры под углом 90 градусов. Длина поперечной штанги составляет 57 см. При этом есть возможность поворачивать штангу еще и вокруг своей оси. При таком способе съемки высота будет составлять максимально 118 см.

Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,55 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,55 метра, а длина в собранном состоянии - всего 44 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - шаровая
  • рабочая высота - 155 см
  • максимальная высота - 180 см
  • в сложенном состоянии - 44 см
  • размах ног - 85 см
  • длина поперечной штанги - 57 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 6 кг
  • вес - 1,55 кг

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-5 %
QZSD SL-285 компактная стойка 275 см с независимыми ножками
QZSD SL-285 компактная стойка 275 см с независимыми ножками
QZSD SL-285 компактная стойка 275 см с независимыми ножками
Арт. MTG-2188
QZSD SL-285 компактная стойка 275 см с независимыми ножками
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 2 дн, 3 ч

QZSD SL285 компактная стойка 275 см с независимыми ножками. Стойка с обратным типом складывания ножек, что позволяет совместить в одном изделии высоту и компактность. Изготовлена из алюминия. Длина в сложенном виде 60 см. Каждая ножка снабжена цангой и линейкой для независимой регулировки, за счет чего центральная стойка имеет возможность наклона от вертикальной оси. Центральная стойка выкручивается и может служить отдельным инструментом. Заканчивается стойка стандартным шпиготом 5/8" и резьбой 3/8 ". Переходник с 3/8" мама  на 1/4" папа в комплекте. Поставляется с чехлом. Вес 1315 гр. 

-5 %6 820 ₽
6 470 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м белый
Арт. OLE-2651
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м белый
Наличие
более 10 шт

Профессиональный белый тейп на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 9 м.

600 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
Wansen Foto-F11S женский манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F11S женский манекен-невидимка для фотосъемки
Wansen Foto-F11S женский манекен-невидимка для фотосъемки
Арт. DAN-7606
Wansen Foto-F11S женский манекен-невидимка для фотосъемки
Под заказ 3-20 дней

Женский манекен-невидимка для фотосъемки одежды из стекловолокна с гладкой матовой белой безбликовой поверхностью. Предусмотрены два V-образных выреза на магнитах для разных типов одежды и два разъема в руках для съемки одежды с коротким и длинным рукавом. В комплекте подставка на колесиках для перемещения по съемочной площадке.

54 670 ₽
Заказать
Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм
Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм
Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм
Арт. MTG-2706
Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм
Наличие
более 10 шт

Kase Full Frame CCD/COMS комплект для чистки Full Frame матриц 24 мм. Набор состоит из жидкости для чистки матрицы и оптики, 15 мл и 12-ти швабр в вакуумной стерильной упаковке размера 24 мм (для полноформатных камер). 

2 380 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Арт. NVF-6581
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

290 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Арт. DAN-9716
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн, 3 ч

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

-8 %2 390 ₽
2 190 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.