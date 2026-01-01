QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой. 

Описание

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, размах которых составляет 85 см, и шаровую голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных цанговых зажимов. Путем нехитрых манипуляций штатив легко превращается в монопод.

Интересной и полезной особенностью штатива является возможность установки штанги и камеры под углом 90 градусов. Длина поперечной штанги составляет 57 см. При этом есть возможность поворачивать штангу еще и вокруг своей оси. При таком способе съемки высота будет составлять максимально 118 см.



Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер.

При весе в 1,55 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,55 метра, а длина в собранном состоянии - всего 44 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики: