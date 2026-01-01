YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт

Характеристики:
- источник питания - 100-240 В; 50/60 Гц; 3,0 А макс
- выходной ток - 19 В; 6 А
- размер - 6,5х17х3,3 см
- общая длина кабелей питания - 5 м
- вес - 630 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Cетевой адаптер YongNuo FJ-SW202719006000D для YN860. параметры 19В 6А 114Вт
Адаптер питания для светодиодной лампы Yongnuo YN860. Трехконтактный штекер подключения к светильнику оснащен блокировкой для предотвращения случайного отсоединение от разьема осветителя.
Характеристики:
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