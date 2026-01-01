YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт

Арт. MTG-2188

до конца распродажи 2 дн, 13 ч

QZSD SL285 компактная стойка 275 см с независимыми ножками. Стойка с обратным типом складывания ножек, что позволяет совместить в одном изделии высоту и компактность. Изготовлена из алюминия. Длина в сложенном виде 60 см. Каждая ножка снабжена цангой и линейкой для независимой регулировки, за счет чего центральная стойка имеет возможность наклона от вертикальной оси. Центральная стойка выкручивается и может служить отдельным инструментом. Заканчивается стойка стандартным шпиготом 5/8" и резьбой 3/8 ". Переходник с 3/8" мама на 1/4" папа в комплекте. Поставляется с чехлом. Вес 1315 гр.