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Хит
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт
YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт

YongNuo FJ-SW202719006000D сетевой адаптер для YN860 параметры 19В 6А 114Вт

Yongnuo
Артикул: DAN-4659

Cетевой адаптер YongNuo FJ-SW202719006000D для YN860. параметры 19В 6А 114Вт

Адаптер питания для светодиодной лампы Yongnuo YN860. Трехконтактный штекер подключения к светильнику оснащен блокировкой для предотвращения случайного отсоединение от разьема осветителя.

Описание

Характеристики:

  • источник питания - 100-240 В; 50/60 Гц; 3,0 А макс
  • выходной ток - 19 В; 6 А
  • размер - 6,5х17х3,3 см
  • общая длина кабелей питания - 5 м
  • вес - 630 г

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