images
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м белый

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м белый

DGTape
Артикул: OLE-2651

Профессиональный белый тейп на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 9 м.

Описание

Характеристики:

  • Ширина 25 мм
  • Длина 9 м
  • Цвет белый
  • Армированный нет
  • Материал основы ткань
  • Клеящий слой натуральный каучук
  • Вес 150 гр.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м ярко зеленый
Арт. OLE-2664
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м ярко зеленый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Профессиональный тейп ярко-зеленого цвета на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 9 м

600 ₽
В корзину
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
Арт. MTG-0879
QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой
Наличие
в наличии 4-10 шт

QZSD Q992H штатив 155 см трансформер с горизонтальной колонной и шаровой головой. 

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к фотокамере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 44 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 6 кг.

10 280 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Арт. NVF-6581
Fotokvant FLH-12-IR адаптер-палец 16 мм или 5/8 дюйма для студийного оборудования.
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant FLH-12 – адаптер 16 мм. С одной стороны резьба 1/4 дюйма, а с другой – 3/8 дюйма.

Длина – 6,5 см. Изготовлен из металла. Обращаем ваше внимание, что производитель может внести некоторые изменения в модель.

290 ₽
В корзину
-8 %
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Арт. DAN-9716
Fotokvant BGP-1310-93 фон бумажный 1,35х10 м супер-белый
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 дн

Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.

-8 %2 390 ₽
2 190 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Арт. NVF-9339
Fotokvant B-3W система подъема 3 фонов
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 4 ч

Fotokvant B-3W – надежная система для монтажа, подъема и хранения до 3-х рулонов бумажных фонов. Крепится на потолок или стену (крюки под 45°). Комплектуется держателями-гантелями, цепями и грузиками. Подходит для рулонов с внутренним диаметром 45–60 мм. Обеспечивает аккуратное скручивание фона и защиту от самопроизвольного разматывания.

-10.1 %4 850 ₽
4 360 ₽
В корзину
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м черный
Арт. OLE-2650
DGTape trueGAFF профессиональный тейп 25мм/9м черный
Наличие
в наличии 1-3 шт

Профессиональный черный тейп на плотной пластичной тканевой ленте для кино-, фотосъемок и сцен. Легко рвется руками, на тейп нанесен быстросхватывающийся клеевой состав. Ширина ленты 25 мм, длина 9 м.

600 ₽
В корзину

Видео

Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
Камуфляжные тейпы Fotokvant для фото- и видеооборудования. Обзор
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
​Мартин Сигнал (Martin Signal) — испанский фотограф и режиссёр, отмеченный множеством международных наград
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Обзор видеосвета Fotokvant LED 300
Эффект вертиго с использованием дрона
Эффект вертиго с использованием дрона
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.