QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см

Описание

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер. Интересной и полезной особенностью штатива является возможность установки части центральной штанги и камеры под углом 90 градусов при одновременном поднятии оставшейся центральной штанги вверх.

При весе в 1,52 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,33 метра, а длина в собранном состоянии - всего 44см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе, а так же перевозить в самолете без ограничений по размеру.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.

Характеристики:

тип головки - шаровая

рабочая высота - 133 см

максимальная высота - 184 см

в сложенном состоянии - 44 см

материал – алюминий

максимальная нагрузка - 8 кг

вес - 1,52 кг