images
images
images
images
images
images
images
images
QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см
QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см
QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см
QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см
QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см
QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см
QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см
QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см

QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер 184 см

QZSD
Артикул: DAN-9486

QZSD Q888 алюминиевый штатив трансформер.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 44 см. Вес - 1,52 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

Описание

Центральная колонна может переворачиваться для съемки объектов с нижней точки или съемки макро. Дополнительную стабильность обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для DSLR и видеокамер. Интересной и полезной особенностью штатива является возможность установки части центральной штанги и камеры под углом 90 градусов при одновременном поднятии оставшейся центральной штанги вверх. 

При весе в 1,52 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,33 метра, а длина в собранном состоянии - всего 44см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе, а так же перевозить в самолете без ограничений по размеру. 

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

тип головки - шаровая
рабочая высота - 133 см
максимальная высота - 184 см
в сложенном состоянии - 44 см
материал – алюминий
максимальная нагрузка - 8 кг
вес - 1,52 кг

Комплектация

В данном штативе используется быстросъемная площадка для штативов QZSD Q56

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Арт. NVF-2300
Fotokvant BGA-D6-50 труба дюралевая 50 для фона 6 м
Наличие
более 10 шт

Fotokvant BGA-D6 – труба дюралевая 6,0 м длиной, внутренний диаметр 47 мм. Вставляется в картонную трубу, на которой намотан фон, чтобы предотвратить изгибание фона в результате провисания. С ее помощью удается избегать поломок подъемника фона, а также образование складок на полотне. Подъемники фона вставляются непосредственно в трубу.

5 020 ₽
В корзину
-8 %
Wansen BS-0710-841335 Pink шелковый фон 70×100 см барби
Wansen BS-0710-841335 Pink шелковый фон 70×100 см барби
Wansen BS-0710-841335 Pink шелковый фон 70×100 см барби
Арт. DAN-9355
Wansen BS-0710-841335 Pink шелковый фон 70×100 см барби
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Wansen BS-0710-841335 Pink шелковый фон 70x100 см барби.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок. 

-8 %360 ₽
330 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Арт. NVF-3051
Fotokvant CL-P50 зажим пластиковый малый 50 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 6 ч

Fotokvant CL-P50 – универсальный зажим с пластиковыми накладками на захватах для крепления фона к стойке или перекладине. Предназначен, в первую очередь, для крепления пластиковых фонов к столу или перекладине.

-10 %70 ₽
60 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Арт. DAN-4933
Fotokvant VTP-04 телесуфлер для смартфона комлпект
Наличие
в наличии 1-3 шт

Телесуфлер Fotokvant VTP-04.

Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. В комплекте имеется держатель для планшета 142х86 мм максимум и держатель для смартфона 50х77 мм максимум. Может использоваться с цифровыми камерами.

10 710 ₽
В корзину
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров на магнитном креплении
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров на магнитном креплении
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров на магнитном креплении
Арт. DAN-9457
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров на магнитном креплении
Наличие
в наличии 1-3 шт

Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров системы MN на магнитном креплении.

Комплект для накамерной фотовспышки системы MN состоит из держателя, 7 цветных гелевых фильтров с держателем и сотовой решетки. Поставляется с чехлом для хранения.  

1 580 ₽
В корзину
-8 %
Wansen BS-0710-841328 Peacock Blue шелковый фон 70×100 см цвет морской волны
Wansen BS-0710-841328 Peacock Blue шелковый фон 70×100 см цвет морской волны
Wansen BS-0710-841328 Peacock Blue шелковый фон 70×100 см цвет морской волны
Арт. DAN-9378
Wansen BS-0710-841328 Peacock Blue шелковый фон 70×100 см цвет морской волны
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 8 ч

Wansen BS-0710-841328 Peacock Blue шелковый фон 70x100 см цвет морской волны.

Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.

-8 %360 ₽
330 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.