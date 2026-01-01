Wansen BS-0710-841335 Pink шелковый фон 70×100 см барби

- Цвет - розовый
- Размер - 70х100 см
- Материал - шелк
Пульт дистанционного управления Godox RC-R9 для настройки параметров осветителей Godox.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Шелковый фон для предметной фото и видеосъемки. Выгодно подчеркнет объект съемки, принесет разнообразие и украсит снимок.
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Пульт дистанционного управления Godox RC-R9 для настройки параметров осветителей Godox.
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