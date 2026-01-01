Wansen BS-0710-841342 Champagne шелковый фон 70×100 см шампань

Арт. DAN-6043

Звездообразный винт Fotokvant M8-S для студийного оборудования.

Винт со стандартной резьбой М8 и звездообразной головкой для крепления студийного оборудования. Звездообразная форма головки дает возможность комфортно и с достаточным усилием зажать винт рукой, не применяя специальных ключей. Винт - металлический, головка выполнена из технополимера. Длина резьбовой части - 25 мм.