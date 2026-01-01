images
images
images
images
images
Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка
Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Boya
Артикул: DAN-2589

Накамерный конденсаторный микрофон-пушка Boya BY-BM3030.

Легкий и компактный конденсаторный микрофон, обеспечивает запись звука профессионального качества и, благодаря суперкардиоидной диаграмме направленности, эффективно отсекает звук от источников, находящихся сзади и сбоку. Имеет прочную конструкцию и идеально подходит для использования с фото-, видеокамерами и диктофонами. Имеет антивибрационный подвес с креплением под башмак, благодаря чему легко устанавливается на камеру и одновременно защищен от вибраций. Время работы от двух батарей AA (не входят в комплект) около 150 часов.

Описание

Благодаря стандартному разьему 3,5 мм он совместим с большинством DSLR, видеокамер и дикутофонов. Высококачественная, однонаправленная конденсаторная капсула уменьшит окружающий шум при записи звука с большей четкостью. Микрофон оснащен встроенным разъемом для наушников, обеспечивающим мониторинг вашего источника в режиме реального времени.

Комплект включает в себя поролоновую и меховую ветрозащиту, которые помогают уменьшить вокальные и природные шумы при записи диалогов.

Характеристики:

  • запись звука студийного качества
  • антивибрационная конструкция
  • ветрозащита в комплекте
  • стандартный выход, разъем 3,5 мм
  • частотный отклик - 40-20,000 Hz
  • чувствительность - -38dB ± 3dB @ 1кГц
  • выходное сопротивление - 200 Ом
  • размер - 209x103x50 мм
  • вес - 132 г

Комплектация

  • Микрофон BY-BM3030.
  • Меховая ветрозащита.
  • Чехол для переноски.

Внимание! Комплектация Boya BY-BM3030 зависит от конкретной поставки и может меняться поставщиком без предварительного уведомления. Рекомендуем уточнять комплектацию при заказе у менеджера.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean RAIL 120 держатель рельсовый 120 мм.
Арт. OLE-0397
GreenBean RAIL 120 держатель рельсовый 120 мм.
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 2 дн, 17 ч

GreenBean RAIL 120 – металлический держатель в виде рельс длиной 120 мм для установки дополнительных аксессуаров, например, микрофона, осветителя, монитора и т.д. Крепится на холодный башмак камеры или на стандартный винт с резьбой 1/4".

-10 %1 100 ₽
990 ₽
В корзину
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Арт. DAN-2922
QZSD Q338 3D алюминиевый штатив с видеоголовой
Наличие
более 10 шт

Штатив QZSD Q338 с видеоголовой.

Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. Подходит для камер, вес которых не превышает 10 кг. Максимальная высота 186 см, в сложенном состоянии - 64 см, вес - 2,0 кг.

6 820 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Арт. NVF-3017
Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина краб
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCL-S2 – надежный металлический зажим-струбцина для установки фотооборудования и аксессуаров на студийные стойки и любые другие цилиндрические и плоские поверхности. Подходит для винтового крепления 1/4" и 3/8". Минимальный диаметр отверстия – 10 мм, максимальный – 41 мм. Вес – 128 г. Максимальная нагрузка – 3 кг.

Данный зажим получил собственное прозвище - "краб", за подобие клеши и силу зажима.

590 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-54 металлический адаптер-переходник 1/4 на 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-54 металлический адаптер-переходник 1/4 на 3/8 дюйма
Fotokvant FLH-54 металлический адаптер-переходник 1/4 на 3/8 дюйма
Арт. DAN-1777
Fotokvant FLH-54 металлический адаптер-переходник 1/4 на 3/8 дюйма
Наличие
более 10 шт

Адаптер-переходник Fotokvant FLH-54 с 1/4" мама на 3/8" папа.

Адаптер может использоваться для установки оборудования, имеющего резьбовые соединения 1/4" папа или 3/8" мама. Адаптер изготовлен из алюминия. Цвет - черный, Вес - 20 гр.

560 ₽
В корзину
Fotokvant NP-F570/F550 аккумулятор емкость 2600 mAh
Fotokvant NP-F570/F550 аккумулятор емкость 2600 mAh
Арт. DAN-4888
Fotokvant NP-F570/F550 аккумулятор емкость 2600 mAh
Наличие
в наличии 1-3 шт

Аккумулятор Fotokvant NP-F570/F550 емкость 2600 mAh.

Аккумулятор типа Sony NP-F570/F550. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 2600 mAh. Вес - 100 г.

1 510 ₽
В корзину
Fotokvant PRP-007 SEMI-KAL призма хрустальная для спецэффектов в видеосъемке
Fotokvant PRP-007 SEMI-KAL призма хрустальная для спецэффектов в видеосъемке
Fotokvant PRP-007 SEMI-KAL призма хрустальная для спецэффектов в видеосъемке
Арт. MTG-5239
Fotokvant PRP-007 SEMI-KAL призма хрустальная для спецэффектов в видеосъемке
Наличие
в наличии 4-10 шт

Fotokvant PRP-007 SEMI-KAL призма хрустальная для спецэффектов в видеосъемке. Призма для создания спецэффектов как при видео так и при фото съемке. Можно использовать с камерами и смартфонами. Оснащена резьбой 1/4" для крепления на штативах и стойках. Удобно лежит в руке.

1 490 ₽
В корзину
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Арт. NVF-6885
Fotokvant RCL-S2+MA-11 держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCL-S2+MA-11 – держатель Magic Arm для установки фото- и видеокамеры. Состоит из зажима и трансформирующегося кронштейна. Подойдет для крепления светодиодных осветителей, ЖК-мониторов и риг-системы DSLR-камер. Имеет горячий башмак и винт-адаптер с резьбой 1/4" (папа/мама). Размер, см – 28. Изготовлен из алюминиевого сплава и пластика. Зажим имеет переходник с 1/4" на 3/8". Максимальный размер разведения губок зажима, см – 5; минимальный, см – 1. Максимальная нагрузка, кг – 2,5.

1 540 ₽
В корзину

Видео

Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Луиджи Кроченци. Неоитальянцы
Франко Маффеи - виртуоз противоположностей
Франко Маффеи - виртуоз противоположностей
Ева Арнольд - первая женщина-фотограф в агентстве Magnum
Ева Арнольд - первая женщина-фотограф в агентстве Magnum
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Битва стедикамов для смартфонов. Обзор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.