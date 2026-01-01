Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Описание

Благодаря стандартному разьему 3,5 мм он совместим с большинством DSLR, видеокамер и дикутофонов. Высококачественная, однонаправленная конденсаторная капсула уменьшит окружающий шум при записи звука с большей четкостью. Микрофон оснащен встроенным разъемом для наушников, обеспечивающим мониторинг вашего источника в режиме реального времени.

Комплект включает в себя поролоновую и меховую ветрозащиту, которые помогают уменьшить вокальные и природные шумы при записи диалогов.

Характеристики: