Boya BY-BM3030 накамерный конденсаторный микрофон-пушка

Благодаря стандартному разьему 3,5 мм он совместим с большинством DSLR, видеокамер и дикутофонов. Высококачественная, однонаправленная конденсаторная капсула уменьшит окружающий шум при записи звука с большей четкостью. Микрофон оснащен встроенным разъемом для наушников, обеспечивающим мониторинг вашего источника в режиме реального времени.
Комплект включает в себя поролоновую и меховую ветрозащиту, которые помогают уменьшить вокальные и природные шумы при записи диалогов.
Характеристики:
- запись звука студийного качества
- антивибрационная конструкция
- ветрозащита в комплекте
- стандартный выход, разъем 3,5 мм
- частотный отклик - 40-20,000 Hz
- чувствительность - -38dB ± 3dB @ 1кГц
- выходное сопротивление - 200 Ом
- размер - 209x103x50 мм
- вес - 132 г