Характеристики:
- Максимальная высота - 170 см
- Максимальная нагрузка - до 3 кг
- Кол-во секций ног - 3
- Материал - алюминий, пластик
- Тип головы - универсальная (фото и видео)
- Крюк для груза - есть.
Москва
Малая Семеновская 3с6
П-Фото 7117 черный штатив с несъемной видеоголовой высотой 170 см. Штатив для начинающих фотографов, обладает легким весом, универсальной головой со съемной площадкой. Длинная ручка удобна при "проводках" во время съемки видео. Для устойчивости штатива есть крюк под груз. Выполнен из алюминия и пластика.
Характеристики:
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Фон пластиковый Wansen PB-1020, кофейный, размер - 1х2 м.
Пластиковый, матовый фон кофейного цвета. Легко гнется и режется. Поставляется в свернутом в рулон виде. Размер - 1х2 м.
Fotokvant FLH-03 – алюминиевый резьбовой адаптер-переходник с 1/4 на 3/8 дюйма для камер, штативов и моноподов. Наружная резьба – 3/8", внутренняя 1/4", высота, мм – 16.
Fotokvant MN-BK Selens комплект сот и фильтров системы MN на магнитном креплении.
Комплект для накамерной фотовспышки системы MN состоит из держателя, 7 цветных гелевых фильтров с держателем и сотовой решетки. Поставляется с чехлом для хранения.
Высокий, компактный и легкий комплект Falcon Eyes Travel Line 3600 для камер с объективами, весом до 4 кг.
Трехсекционный штатив высотой 61-170 см, съемная видеоголова, вес 1,44 кг, чехол в комплекте.
Повышающее кольцо для фильтров Fotokvant LADU 52-82.
Переходное кольцо изготовлено из авиационного алюминия и имеет высокую прочность как на сжатие, так и на скручивание. Поверхности обработаны очень качественно, нанесение надписей сделано техникой шелкографии. Используя переходные кольца фотограф получает возможность устанавливать фильтры большего размера на объектив с меньшим диаметром линзы и наоборот. Диаметр - 52-82 мм.
Falcon Eyes Cinema VT-1700 – штатив с флюидной головой для съемки видео.
Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке компактными видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 5 кг. Ножки штатива и центральная колонна изготовлены из анодированного алюминиевого профиля, голова и зажимы секций – из композитного пластика. Максимальная высота – 171,5 см.
Fotokvant KPP-17-16 пластина с пальцем длиной 16 см.
Студийная пластина повышенной крепости для стационарной установки оборудования на потолок или стену. Не рекомендуется монтаж на гипсокартон без дополнительного усиления стены или потолка. Имеет страховочное кольцо для страховочного тросика.
Размеры пластины - 110х80х4 мм. Отверстия под монтаж - 6 и 8 мм. Высота пальца - 16 см, диаметр под оборудование - 5/8". Вес - 600 гр.
Fotokvant Sand bag-05 Black сумка-противовес черная 3 кг.
Сумка-противовес для студийного оборудования, штанг и журавлей. Снабжена карабином для крепления. Имеет 2 кармана, что позволяет размещать на ногах си-стендов. Наполняется самостоятельно свинцовыми шариками, песком или солью. Цвет черный.