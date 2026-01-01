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П-Фото 7117 черный штатив с несъемной видеоголовой высотой 170 см
П-Фото 7117 черный штатив с несъемной видеоголовой высотой 170 см
П-Фото 7117 черный штатив с несъемной видеоголовой высотой 170 см
П-Фото 7117 черный штатив с несъемной видеоголовой высотой 170 см

П-Фото 7117 черный штатив с несъемной видеоголовой высотой 170 см

П-Фото
Артикул: DAN-9720

П-Фото 7117 черный штатив с несъемной видеоголовой высотой 170 см. Штатив для начинающих фотографов, обладает легким весом, универсальной головой со съемной площадкой. Длинная ручка удобна при "проводках" во время съемки видео. Для устойчивости штатива есть крюк под груз. Выполнен из алюминия и пластика. 

Описание

Характеристики:

  • Максимальная высота - 170 см
  • Максимальная нагрузка - до 3 кг
  • Кол-во секций ног - 3 
  • Материал - алюминий, пластик
  • Тип головы - универсальная (фото и видео)
  • Крюк для груза - есть.

Комплектация

  • Штатив
  • Чехол

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