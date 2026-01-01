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Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры

Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры

Manfrotto
Артикул: NVF-9608

Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist - штатив и видеоголовка для фотокамеры.

Модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree. В сложенном виде длина составляет всего 40 см. Вес изделия - 1,64 кг. Максимальная нагрузка на штатив - 4 кг.

Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет - черный.

Описание

Модель оснащена центральной колонной и видеоголовой с 501 съемной площадкой позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами, плавное движение обеспечивает гидравлический картридж.

Штатив имеет также пузырьковый уровень. Крючок для груза. Широкие резиновые накладки на концах ножек. Эргономичные селекторы угла наклона ног. Уникальный механизм трансформации и D-образную форму труб. 

Центральная колонна оборудованна выравнивающей платформой.

Характеристики:

  • количество секций - 4
  • максимальная высота, см - 150
  • максимальная высота без центральной колоны, см - 129
  • минимальная высота, см - 40
  • длина в сложенном состоянии, см - 40
  • безопасная нагрузка, кг - 4
  • голова – видео
  • материал - алюминий
  • вес, г - 1640

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