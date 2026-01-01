Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры

Описание

Модель оснащена центральной колонной и видеоголовой с 501 съемной площадкой позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами, плавное движение обеспечивает гидравлический картридж.

Штатив имеет также пузырьковый уровень. Крючок для груза. Широкие резиновые накладки на концах ножек. Эргономичные селекторы угла наклона ног. Уникальный механизм трансформации и D-образную форму труб.

Центральная колонна оборудованна выравнивающей платформой.

Характеристики: