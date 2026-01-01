Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры

Модель оснащена центральной колонной и видеоголовой с 501 съемной площадкой позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами, плавное движение обеспечивает гидравлический картридж.
Штатив имеет также пузырьковый уровень. Крючок для груза. Широкие резиновые накладки на концах ножек. Эргономичные селекторы угла наклона ног. Уникальный механизм трансформации и D-образную форму труб.
Центральная колонна оборудованна выравнивающей платформой.
Характеристики:
- количество секций - 4
- максимальная высота, см - 150
- максимальная высота без центральной колоны, см - 129
- минимальная высота, см - 40
- длина в сложенном состоянии, см - 40
- безопасная нагрузка, кг - 4
- голова – видео
- материал - алюминий
- вес, г - 1640