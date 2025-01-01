Grifon SB-FW170 G октобокс 170 см с сотовой решеткой (4х4х4 см)

Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Grifon SB-FW170 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.
Используется для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 3,4 кг.
Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.
Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.
Grifon SB-FW140 – высококачественный октобокс.
Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.
Wansen
