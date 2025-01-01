images
Grifon SB-FW170 G октобокс 170 см с сотовой решеткой (4х4х4 см)

Grifon SB-FW170 G октобокс 170 см с сотовой решеткой (4х4х4 см)

Grifon
Артикул: NVF-2943

Grifon SB-FW170 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.

Используется для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 3,4 кг.

Описание

Grifon SB-FW170 G октобокс 170 см с сотовой решеткой (4х4х4 см)

Комплектация

  • Кольцо установочное с байонетом Bowens – 1 шт.
  • Спицы – 8 шт.
  • Внешний отражающий кожух – 1 шт.
  • Внутренний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Внешний белый рассеиватель – 1 шт.
  • Чехол – 1 шт.

Grifon SB-FW170 октобокс 170 см
Арт. NVF-2941
Grifon SB-FW170 октобокс 170 см
Наличие
Москва: в наличии 1-3 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW170 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.

Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 2,6 кг.

7 480 ₽
В корзину
Grifon SB-FW200 октобокс 200 см
Арт. NVF-2942
Grifon SB-FW200 октобокс 200 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW200 – октобокс для создания мягкого освещения без нежелательных бликов и потерь света.

Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 200 см. Вес - 3,4 кг.

8 630 ₽
В корзину
Grifon SB-FW140 софтбокс октобокс 140 см
Арт. FTR-1366
Grifon SB-FW140 софтбокс октобокс 140 см
Наличие
Центральный склад: в наличии 1-3 шт

Grifon SB-FW140 – высококачественный октобокс.

Предназначен для получения мягкого направленного света, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна) большой площади. Подходит для создания заполняющего освещения в разных видах съемки. Байонет Bowens. Вес - 2,0 кг.

6 900 ₽
В корзину

Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Секреты портретной съемки невесты. 3 совета по позированию на свадьбе
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Магазин Фотогора. Rekam EF-PL1200 ProfiLight 1200 импульсный осветитель 1200 Дж
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Видеообзор &quot;Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры&quot;
Видеообзор "Аксессуары для предметной съемки. Акриловые цилиндры"
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
