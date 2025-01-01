Grifon SB-FW170 G октобокс 170 см с сотовой решеткой (4х4х4 см)

Артикул: NVF-2943

Grifon SB-FW170 G – высококачественный восьмиугольный октобокс.

Используется для получения мягкого направленного света большой площади, который имитирует наиболее естественное для глаз освещение (солнечный свет из окна). Устанавливается на студийную вспышку с креплением Bowens. Диаметр освещающей поверхности 170 см. Вес - 3,4 кг.