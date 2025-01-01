Grifon SB-FW200 G октобокс 200 см с сотовой решеткой (5х5х5 см)

Сотовая решетка Grifon Softbox Grid 75150 предназначена для софтбокса Grifon SBQ-75150 75х150 см.
Grifon SB-FW200 G – восьмиугольный софтбокс с диаметром купола 200 см.
Предназначен для работу со студийными вспышками с креплением типа Bowens. Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс незаменим, когда необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. В комплект входит сотовая решетка 5х5х5 см. Для хранения и транспортировки предсмотрен упаковочный чехол.
Стойка Avenger 008BSU – стальная студийная стойка. Максимальная высота 216 см, максимальная нагрузка 30 кг, вес 6,4 кг, двухсекционная.
Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.
Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.
Godox SB-UFW6060 быстроскладной софтбокс с сотами 60х60 см, предназначен для формирования мягкого рассеянного освещения без резких теней и бликов. Софтбокс состоит из отражателя, внешнего и внутреннего рассеивателя, несущего каркаса (литой алюминиевый адаптер и сменное байонетное кольцо на Bowens). Сотовая насадка в комплекте.
