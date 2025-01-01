Grifon SB-FW200 G октобокс 200 см с сотовой решеткой (5х5х5 см)

images
Grifon
Артикул: NVF-2944

Grifon SB-FW200 G – восьмиугольный софтбокс с диаметром купола 200 см.

Предназначен для работу со студийными вспышками с креплением типа Bowens. Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс незаменим, когда необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. В комплект входит сотовая решетка 5х5х5 см. Для хранения и транспортировки предсмотрен упаковочный чехол.

Описание

Видео

Жак-Анри Лартиг
Жак-Анри Лартиг
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Фронт- и бэк-фокус. Как проверить и чем исправить?
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Мобильная система установки фона Phottix Collapsible Q-Drop KIT. Видеообзор + лайфхаки для хромакеев
Elinchrom Beauty dish
Elinchrom Beauty dish
