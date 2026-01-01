Manfrotto MK055XPRO3-3W штатив для фотокамеры и 3D-головка.

Описание

В треноге присутствует специальный Link-разъем, позволяющий подключать фото- видеоаксессуары (диодный свет, вспышку, отражатель и пр.). Таким образом, с данным комплектом фотографу не понадобятся дополнительные стойки, но при этом он будет иметь все необходимое оборудование под руками.

Штатив обладает фирменной системой горизонтального разворота главной штанги Q90 градусов и селекторным механизмом настройки угла ног, разрешающим автономную настройку опорных стоек под 4 разными углами. Благодаря этому комплект подходит для широкого круга фото- видеозадач, включая макросъемку с минимальной высоты 9 см.

Благодаря зажимам Quick Power Lock каждая секция штативных ножек может быть быстро приведена в рабочее положение. Специальный дизайн позволяет комфортно и в одиночку раскладывать секции штатива, каждая из которых надежно фиксируется отдельным рычагом, что делает конструкцию более стабильной и жесткой, чем с традиционными винтами для фиксации.

Голова имеет три независимые степени свободы, предназначенные для точного контроля композиции во время проведения съемки природы, панорам и архитектурных построек, управляется тремя комфортными ручками эргономичной формы.

Каждая ось вращения оснащена градуированной шкалой для комфорта настройки композиции.

Модель рассчитана на максимальный уровень нагрузки 8 кг.

Характеристики: