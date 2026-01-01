Manfrotto 546BK-1 штатив с видеоголовкой MVH502A для видеокамеры и максимальной высотой 168 см

Описание

Штатив имеет усиленные опорные стойки, которые оснащены флип-замками для быстрой установки или демонтажа штатива. Центральная средняя растяжка делает его более жестким. Резиновые наконечники помогут при работе на скользких поверхностях. Видеоголовка с гидравлическим картриджем позволяет осуществлять плавное панорамирование в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Технические характеристики штатива: