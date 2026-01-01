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Manfrotto 546BK-1 штатив с видеоголовкой MVH502A для видеокамеры и максимальной высотой 168 см

Manfrotto 546BK-1 штатив с видеоголовкой MVH502A для видеокамеры и максимальной высотой 168 см

Manfrotto
Артикул: OLE-0411

Manfrotto 546BK-1 штатив с видеоголовкой MVH502A – усиленный штатив для видеосъемки. Максимальная высота – 168 см, минимальная высота – 44 см. Идеально подходит для  HDSLR и камер со сменной оптикой весом до 7 кг. В комплекте мягкая сумка для транспортировки.

Описание

Штатив имеет усиленные опорные стойки, которые оснащены флип-замками для быстрой установки или демонтажа штатива. Центральная средняя растяжка делает его более жестким. Резиновые наконечники помогут при работе на  скользких поверхностях. Видеоголовка с гидравлическим картриджем позволяет осуществлять плавное панорамирование в горизонтальной и вертикальной плоскостях. 

Технические характеристики штатива:
  • безопасная нагрузка, кг – 7
  • диапазон наклона головы, град. –   от -80 до +90
  • диапазон панорамирования, град. –  360
  • система контрбаланса, кг –  4
  • центр тяжести, см – 5,5
  • максимальная высота, см – 168
  • минимальная высота, см – 44
  • длина в сложенном состоянии, см –  83
  • общий вес, кг – 5,5

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