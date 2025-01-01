images
Avenger D650 журавль для установки освещения

Avenger
Артикул: FTR-576

Avenger D650 – мощный телескопический журавль, который выдерживает большие нагрузки.

Предназначен для использования осветительного оборудования с тяжелыми светоформирующими насадками.

Описание

Характеристики:

  • максимальный вылет стрелы, см – 300 (допустимая нагрузка – 10 кг)
  • минимальный вылет стрелы, см – 163 (допустимая нагрузка – 40 кг)
Журавль может быть установлен на стойки MANFROTTO 126BSU, 008BSU или 007BSU.

