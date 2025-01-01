Avenger D650 журавль для установки освещения

Арт. NVF-2944

Grifon SB-FW200 G – восьмиугольный софтбокс с диаметром купола 200 см.

Предназначен для работу со студийными вспышками с креплением типа Bowens. Благодаря своей восьмиугольной форме октобокс незаменим, когда необходимо получить блик круглой формы на глянцевой поверхности какого-либо предмета. Специальная матовая белая ткань обладает рассеивающим эффектом и создает мягкий свет. В отличие от зонта, софтбокс дает более равномерное освещение. В комплект входит сотовая решетка 5х5х5 см. Для хранения и транспортировки предсмотрен упаковочный чехол.