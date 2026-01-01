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Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий
Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий

Fotokvant АСь-2 Natural стул режиссера высокий

Fotokvant
Артикул: NVF-9022

Fotokvant АСь-2 Natural – классический стул режиссера, высокий.

Деревянный стул высотой 122,5 см. Максимальная нагрузка – 150 кг.


Описание

Стул изготовлен из натуральной древесины, очень прочный. Для производства рамы был использован массив ясеня. Древесина имеет натуральный цвет и для дополнительной защиты покрыта лаком. Спинка и сиденье изготовлены из полиэстера D 600 ПВХ, черного цвета. Раскрытие стула фиксируется складной металлической распоркой. Для дополнительного удобства внизу сделана ступенька для ног.

Характеристики:

  • материал каркаса – массив ясеня  
  • материал сиденья – полиэстер D 600 ПВХ        
  • максимальная нагрузка, кг – 150
  • вес, кг – 7,4
  • высота, мм – 1225
  • ширина, мм – 610
  • глубина, мм – 650

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