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Derufa Chroma Key Green хромакейная краска матовая цвет зеленый

Derufa Chroma Key Green хромакейная краска матовая цвет зеленый

Derufa
Артикул: NVF-8730

Derufa Chroma Key Green – хромакейная краска матовая, вододисперсионная.

Краска на основе сополимера акрилата для профессионального применения в фото-, кино- и видеопроизводстве. Характеризуется высокой стойкостью к истиранию и влагостойкостью. Допускается влажная уборка окрашенных поверхностей. Идеально подходит для окраски деревянных циклорам. Фасуется в пластиковые ведро объемом 9 литров. Цвет зеленый.

Описание

При нанесении краска образует эластичную, особо стойкую к мытью и истиранию матовую поверхность. Практически не имеет запаха. Также ее отличает высокая укрывистость. Одно ведро краски позволяет покрыть в один слой 70-75 кв.м подготовленной поверхности.

Также обращаем ваше внимание на то, что есть возможность производства краски точно в требуемый цвет и тон существующих декораций, тканей, мебели. Сроки производства и поставки 3-5 дней.

Доставка краски в осенне-зимний период, когда температура окружающего воздуха опускается ниже ноля градусов, осуществляется транспортными компаниями, которые выполняют перевозки с условием «терморежим» (температура при перевозке всегда выше +5 градусов). Такой режим предотвращает замерзание краски и сохранение всех ее свойств и характеристик.

Несмотря на то, что такая доставка может быть несколько дороже и придется доплатить некоторую сумму, мы настоятельно рекомендуем это сделать, так как из-за заморозки краска может потерять свои уникальные свойства.

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