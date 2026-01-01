KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив

Описание

В комплекте имеется жидкостная видеоголовка с плоской базой. Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Есть быстросъемная подвижная площадка 10х7,2 см с винтом 1/4" и 3/8" для быстрого крепления камеры и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами. Максимальная нагрузка - 10 кг. Вес - 3,25 кг.

В комплекте чехол для хранения и безопасной переноски.

Характеристики: