KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив

В комплекте имеется жидкостная видеоголовка с плоской базой. Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Есть быстросъемная подвижная площадка 10х7,2 см с винтом 1/4" и 3/8" для быстрого крепления камеры и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами. Максимальная нагрузка - 10 кг. Вес - 3,25 кг.
В комплекте чехол для хранения и безопасной переноски.
Характеристики:
- материал - алюминий
- количество секций - 3
- максимальная нагрузка - 15 кг
- вес - 3,25 кг
- размер в сложенном виде - 76 см
- максимальная рабочая высота - 155 см
- минимальная рабочая высота - 71 см
- тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
- высота видеоголовки - 12 см
- вес видеоголовки - 1,34 кг
- угол наклона - 180 град.
- максимальная нагрузка - 10 кг
- размер основания чаши - 60 мм
- цвет - черный