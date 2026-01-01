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KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив
KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив
KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив
KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив
KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив
KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив
KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив

KingJoy VT-2500 профессиональный видеоштатив

KingJoy
Артикул: DAN-4570

Профессиональный видеоштатив KingJoy VT-2500.

Профессиональный трехсекционный алюминиевый видеоштатив. Две верхние секции сдвоены. Нижняя растяжка для более прочной, надежной и виброустойчивой. Ножки не разъезжаются под нагрузкой. Встроенные шипы на их концах делают штатив пригодным для работы на различных грунтах или льду. Чашечное основание - 60 мм.

Описание

В комплекте имеется жидкостная видеоголовка с плоской базой. Предусмотрена возможность крепления поворотной ручки как с левой, так и с правой стороны. Есть быстросъемная подвижная площадка 10х7,2 см с винтом 1/4" и 3/8" для быстрого крепления камеры и возможность балансировки камеры с длиннофокусными объективами. Максимальная нагрузка - 10 кг. Вес - 3,25 кг.

В комплекте  чехол для хранения и безопасной переноски.

Характеристики:

  • материал - алюминий
  • количество секций - 3
  • максимальная нагрузка - 15 кг
  • вес - 3,25 кг
  • размер в сложенном виде - 76 см
  • максимальная рабочая высота - 155 см
  • минимальная рабочая высота - 71 см
  • тип площадки - быстросъемная, подвижная, крепление 1/4 и 3/8 дюйма
  • высота видеоголовки - 12 см
  • вес видеоголовки - 1,34 кг
  • угол наклона - 180 град.
  • максимальная нагрузка - 10 кг
  • размер основания чаши - 60 мм
  • цвет - черный

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