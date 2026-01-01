KingJoy VT-1500 штатив с видеоголовой

Описание

Трехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия и АВС-пластика. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов.

Рукоятка панорамирования обеспечивает высокую точность ведения камеры и может производить смещение по вертикали на 180 градусов.

Для усиления штатива используется верхняя растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться и обеспечивает быстрое затухание колебаний. Такое размещение растяжки обеспечивает возможность использовать штатив на неровных поверхностях (камнях, ступенях лестницы и т.д.).

При весе в 2,16 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,66 метра, а длина в собранном состоянии - всего 66 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

Характеристики: