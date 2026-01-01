Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофоны практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.
Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 6 м, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.
Микрофон снабжен переключателем пусковой площадки 0/-10 Дб, который выборочно уменьшает чувствительность когда предметный звук очень громок и близок к микрофону.
Разъем для наушников на нижней части, позволяет пользователю контролировать качество записи (ухо оператора), только в режиме смартфон.
Характеристики:
- преобразователь - электретный конденсатор
- полярный шаблон - всенаправленный
- диапазон частот - 65 Гц ~ 18 кГц
- сигнал/шум - 78 дБ
- чувствительность - -30 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
- разъем - 3,5-миллиметровая (1/8 ") 4-полюсная золотая вилка
- вес - 58 г
- длина кабеля - 6 м