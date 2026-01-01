Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон

Описание

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофоны практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля.

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 6 м, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.

Микрофон снабжен переключателем пусковой площадки 0/-10 Дб, который выборочно уменьшает чувствительность когда предметный звук очень громок и близок к микрофону.

Разъем для наушников на нижней части, позволяет пользователю контролировать качество записи (ухо оператора), только в режиме смартфон.

Характеристики: