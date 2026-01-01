images
images
images
images
images
images
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон
Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон

Boya BY-M1Pro универсальный петличный микрофон

Boya
Артикул: DAN-4523

Универсальный петличный микрофон Boya BY-M1Pro.

Модель имеет широкий диапазон совместимости. Подходит для смартфонов, видеокамер, звукозаписывающих устройств, планшетов и других аудио/видеозаписывающих устройств, обеспечивая хорошую чувствительность и динамический диапазон при низком уровень шумов.

Описание

Легкая и компактная модель с надежной клипсой, которая позволит удобно и незаметно закрепить микрофоны практически везде, от одежды, до предметов интерьера или в салоне автомобиля. 

Тонкий и гибкий шнур микрофона имеет длину 6 м, что делает удобным его использование для записи звука в различных условиях, как в любительских, так и в профессиональных целях. Идеально подходит для записи интервью.

Микрофон снабжен переключателем пусковой площадки 0/-10 Дб, который выборочно уменьшает чувствительность когда предметный звук очень громок и близок к микрофону.

Разъем для наушников на нижней части, позволяет пользователю контролировать качество записи (ухо оператора), только в режиме смартфон.

Характеристики:

  • преобразователь - электретный конденсатор
  • полярный шаблон - всенаправленный
  • диапазон частот - 65 Гц ~ 18 кГц
  • сигнал/шум - 78 дБ
  • чувствительность - -30 дБ +/- 3dB / 0 дБ = 1 В / Па, 1 кГц
  • разъем - 3,5-миллиметровая (1/8 ") 4-полюсная золотая вилка
  • вес - 58 г
  • длина кабеля - 6 м

Комплектация

  • Микрофон BY-M1 Pro.
  • Поролоновая ветрозащита.
  • Зажим на одежду.
  • Липучка.
  • Батарейка (LR44).
  • Чехол для переноски.
  • Руководство пользователя.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину
Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4
Арт. DAN-0470
Fujimi GP TM-1 крепление для установки GoPro на штативы или моноподы c резьбой 1/4
Наличие
более 10 шт

Крепление для установки GoPro на штативы или моноподы Fujimi GP TM-1.

Переходник для установки камеры GoPro на стандартный штатив или монопод c резьбой 1/4". Изготовлен аксессуар из черного пластика и стали. Совместим со всеми камерами моделей GoPro hero2, GoPro Hero3, GoPro HD Hero, камерами SupTig.

150 ₽
В корзину
Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона
Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона
Арт. NVF-9230
Fotokvant MZ-19 ветрозащита для петличного микрофона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant NVF-9230 - ветрозащита для петличного микрофона. Ветрозащита предназначена минимизировать шум ветра при использовании микрофона в ветреную погоду. Изготовлена из поролона. Диаметр отверстия под микрофон - 6 мм. Длина канала - 16 мм. Общая длина - 19 мм.

70 ₽
В корзину
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Арт. DAN-1491
Fotokvant HB-04 Ballhead шаровая голова на горячий башмак до 2,5 кг
Наличие
более 10 шт

Fotokvant HB-04 Ballhead - шаровая голова на горячий башмак. Максимальная нагрузка - 2,5 кг. Размер - 6,5x4x2,5 см.

Шаровая голова для установки осветительного оборудования на горячий башмак камеры. Позволяет устанавливать осветитель под нужным наклоном. Выдерживает большие нагрузки. Фиксируется за счет специального блокиратора. Резьбовое соединение 1/4". Изготовлена из алюминия.

570 ₽
В корзину
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
Арт. DAN-3416
QZSD Q680A черный профессиональный видеоштатив для камеры с максимальной высотой 188 см
Наличие
в наличии 4-10 шт

Черный профессиональный видеоштатив QZSD Q680A для камеры с максимальной высотой 188 см.

Штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и позволяет получить более качественные фотографии или видео. Максимальная рабочая высота - 188 см, вес - 3100 г.

15 940 ₽
В корзину
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Арт. NVF-2146
Fotokvant RAC-BR комплект держателей (гантели)
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RAC-BR – комплект держателей (гантелей) для установки рулонных фонов на кронштейны (крюки). В комплект входят, кроме гантелей, грузик и пластиковая цепь.

1 520 ₽
В корзину
Fujimi FJ 706GB-180/210 складной фон 180х210 см хромакей синий/зеленый
Арт. NVF-8610
Fujimi FJ 706GB-180/210 складной фон 180х210 см хромакей синий/зеленый
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJ 706GB-180/210 – тканевый фон хромакей двусторонний, сине-зеленого цвета.

Предназначен для фото- и видеосъемки, когда в последствии требуется замена фона в графическом редакторе. Размер, см – 180х210. В комплекте чехол для переноски.

2 440 ₽
В корзину

Видео

Как сочетать вспышку с солнечным светом
Как сочетать вспышку с солнечным светом
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Кольцевые светодиодные лампы. Обзор
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
Обзор настенного и потолочного крепления для фотостудии Fotokvant KPP-17
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
101 секунда с Линдсей Адлер при естественном свете
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.