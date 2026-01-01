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-10 %
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив
GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив

GreenBean HDV Elite 756 видеоштатив

GreenBean
Артикул: DAN-3009

Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756.

Трехсекционный штатив с флюидной видеоголовой и предустановленным контрбалансом, максимальная высота - 177 см, чаша - 75 мм. Максимальная нагрузка - 8 кг. Штатив оснащен пузырьковым уровнем, имеет верхнюю металлическую растяжку. Обратите внимание, что в данной модели штатива фиксатор не обеспечивает надежную фиксацию поворота головки при панорамировании.

Описание

Штатив предназначен для стабилизации изображения при видеосъемке видеокамерами или зеркальными фотоаппаратами весом до 8 кг. Ножки изготовлены из алюминиевых трубок (диаметр 25 и 16 мм), клипсы зажимов секций - из прочного ABS-пластика. Максимальная высота - 177 см, минимальная рабочая высота - 87 см.

Голова изготовлена из алюминиево-магниевого сплава. Благодаря жидкостному демпфированию все движения происходят плавно и без рывков. Дополнительно голова оснащена предохранителем площадки, кнопка которого находится на левой стороне. Также на левой стороне головы есть отверстие со стандартной резьбой 3/8" для установки дополнительного оборудования.

Винтовое крепление головы к штативу выполнено из стали. На быстросъемной площадке (стандарт Manfrotto) предусмотрены винты c резьбой 1/4" и 3/8" (входят в комплект), подпружиненный штифт и противоскользящая вставка. Площадку можно смещать вперед и назад.

Рукоятка может устанавливаться как слева, так и справа от головы. Она крепится к голове через зубчатое соединение, что полностью исключает люфт и прокручивание. Длина рукоятки регулируется от 41 до 63 см.

Ножки штатива вилочного типа. Секции ног надежно фиксируются клипсовыми замками. При ослаблении клипсового фиксатора - возможна регулировка зажима винтом с обратной стороны клипсы. Шестигранные ключи для регулировки в комплекте.

На концах штативных ног размещены парные шипы, на которые надеваются резиновые башмаки. Таким образом, можно выбрать необходимый тип опоры для различных условий съемки.

Для усиления штатива используется верхняя металлическая растяжка, которая не позволяет ногам разъезжаться.

В сложенном виде ножки штатива фиксируются между собой пластиковыми фиксаторами, которые не позволяют штативу разложиться. Штатив оборудован пузырьковым уровнем, установленным на корпусе головы, для выставления камеры в горизонтальной плоскости.

Для удобной транспортировки и хранения штатив комплектуется сумкой-чехлом на молнии с ручками и регулируемым по длине наплечным ремнем.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка - 8 кг
  • количество секций - 3
  • диаметр трубок секций - 16, 25 мм
  • максимальная высота штатива - 177 см
  • минимальная высота штатива - 86 см
  • длина в сложенном виде - 96 см
  • диаметр шаровой базы - 75 мм
  • материал - алюминиевый сплав
  • тип зажимов секций - клипсовые
  • материал зажимов - ABS-пластик
  • тип усиления штатива - верхняя растяжка
  • штативная голова - жидкостная видеоголовка, съемная
  • регулировка демпфирования - вертикальная и горизонтальная ось
  • контрбаланс - есть
  • материал корпуса головы - алюминиево-магниевый сплав
  • горизонтальное панорамирование - 360 град.
  • вертикальное панорамирование - -60/+90 град.
  • резьбовое крепление для камеры - 1/4", 3/8"
  • быстросъемная площадка - есть
  • пузырьковый уровень - есть, с подсветкой
  • вес - 5,6 кг

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