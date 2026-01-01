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Varta CR2 3V литиевая батарейка

Varta CR2 3V литиевая батарейка

Varta
Артикул: DAN-5939

Литиевая батарейка Varta CR2 3V.

Батарея отличается долгим сроком работы, подходит для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделана из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.

Описание

Характеристики:

  • напряжение - 3V
  • размер - 27х15,6 мм
  • вес - 11 г

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