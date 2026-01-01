Varta CR2 3V литиевая батарейка

Характеристики:
- напряжение - 3V
- размер - 27х15,6 мм
- вес - 11 г
Москва
Малая Семеновская 3с6
Литиевая батарейка Varta CR2 3V.
Батарея отличается долгим сроком работы, подходит для аудио-, видеотехники, а также другой электроники и бытовых приборов. Сделана из качественных материалов. В комплекте - 1 шт.
Характеристики:
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Grifon CB-01 – зажим для использования при сборке конструкций для установки осветительных приборов и систем. Зажим изготовлен из стального сплава черного цвета, также используется для установки на трубы легких камер. Адаптер - 16 мм, резьба на адаптере 1/4".
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Передатчик устанавливается с помощью крепления горячий башмак. Приемник со вспышкой соединяется через штекер. Возможно применение дополнительного приемника радиосигнала (приобретаются отдельно).
Видеоштатив GreenBean HDV Elite 756.
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