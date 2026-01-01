images
Fujimi FT28S универсальный алюминиевый штатив 126 см с шаровой головой и рукояткой

Fujimi FT28S универсальный алюминиевый штатив 126 см с шаровой головой и рукояткой

Fujimi
Артикул: DAN-1140

Fujimi FT28S - универсальный алюминиевый штатив с шаровой головой и рукояткой.

Наилучший выбор для съемки на природе или в путешествии. Максимальная нагрузка - 4 кг. Вес - 0,93. 

Описание

Штатив изготовлен из алюминиевого сплава, имеет небольшой вес, но в то же время конструкция его очень прочная. Встроенный крюк для утяжеления и замок с возможностью регулировки угла каждого колена в двух положениях увеличивают его устойчивость.

Ноги штатива состоят из 4 секций и складываются телескопически. Их основания сделаны из резины с противоскользящим эффектом, а зажимы-фиксаторы изготовлены из прочного пластика. 

В комплекте шаровая штативная голова. Быстросъемная площадка, имеет прорезиненные, антискользящие вставки и болт-фиксатор. 

Штатив оснащен пузырьковым уровнем.

Характеристики:

  • максимальная высота съемки, см - 126
  • максимальная нагрузка, кг - 4
  • вес, кг - 0,93

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
Арт. NVF-8028
GreenBean Mini Crab 40 зажим-струбцина
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 8 ч

GreenBean Mini Crab 40 – зажим-струбцина для крепления осветительных приборов и другого студийного оборудования весом до 4 кг., имеющих винты 1/4" или 3/8", на трубах или балках диаметром до 40 мм.

-10 %600 ₽
540 ₽
В корзину
-24 %
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Подарок
при заказе
Арт. DAN-2926
QZSD Q999H алюминиевый штатив трансформер с шаровой головкой
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 1 дн, 9 ч

Штатив-трансформер QZSD Q999H с шаровой головой. Универсальный штатив, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео. В сложенном состоянии - 43 см. Вес - 1,55 кг. Подходит для камер, вес которых не превышает 8 кг.

-24.02 %7 870 ₽
5 980 ₽
В корзину
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Арт. NVF-6584
Fotokvant FLH-09-ALB винт-адаптер алюминиевый мама-мама 3/8 - 1/4 дюйма для штатива черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant FLH-09 – винт-адаптер мама–мама имеет резьбу 3/8 и 1/4 дюйма.

Длина – 17 мм. Диаметр – 20 мм. Изготовлен из металла, имеет рифленую поверхность. Предназначен для установки оборудования на штатив.

320 ₽
В корзину
-5 %
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Арт. NVF-6399
Grifon BA-2854HB перекладина с муфтой и мешком для груза
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 5 дн, 19 ч

Grifon BA-2854HB – телескопическая перекладина длиной от 70 до 136 см, с муфтой и мешком для груза.

Предназначена для установки оборудования. Диаметр секций 26 и 23 мм. Вес конструкции - 0.7 кг. Нагрузка максимальная - 2.5 кг.

-5 %1 860 ₽
1 760 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.