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Fujimi FJT-33F шарнирный компактный штатив для фото и видеосъемки
Fujimi FJT-33F шарнирный компактный штатив для фото и видеосъемки
Fujimi FJT-33F шарнирный компактный штатив для фото и видеосъемки
Fujimi FJT-33F шарнирный компактный штатив для фото и видеосъемки

Fujimi FJT-33F шарнирный компактный штатив для фото и видеосъемки

Fujimi
Артикул: NVF-8631

Fujimi FJT-33F – шарнирный компактный штатив для фото и ведеосъемки.

Штатив имеет малый вес, поразительную гибкость (каждое звено может поворачиваться на 360 градусов), прорезиненные звенья, быстросъемную площадку.

Описание

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 3
  • максимальная высота, мм – 285
  • крепление камеры – 1/4" и 3/8"
  • вес, г – 235

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