Fujimi FJT-33F шарнирный компактный штатив для фото и видеосъемки

Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 3
- максимальная высота, мм – 285
- крепление камеры – 1/4" и 3/8"
- вес, г – 235
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FJT-33F – шарнирный компактный штатив для фото и ведеосъемки.
Штатив имеет малый вес, поразительную гибкость (каждое звено может поворачиваться на 360 градусов), прорезиненные звенья, быстросъемную площадку.
Характеристики:
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