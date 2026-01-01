Falcon Eyes Silver line 617 BH-5 штатив

Описание

Штатив очень устойчив, устойчивость конструкции обеспечивают трехсекционные телескопические ножки и поглощающее вибрации литое основание из магниевого сплава. Каждую ножку можно разложить и с помощью специальных защелок зафиксировать в одном из трех положений. Это позволяет использовать штатив на поверхностях со сложным рельефом, например на ступенях или камнях. Секции ног фиксируются клипсовыми зажимами. Усилие зажима можно отрегулировать с помощью ключа-шестигранника. Резиновые наконечники не дают штативу скользить на гладкой поверхности. Вспененное покрытие на ножках делает работу с металлической конструкцией более комфортной в холодное время года.

Оперативно изменять высоту точки съемки позволяет центральная колонна. Ее высота регулируется, а выбранное положение фиксируется кольцевым замком. Конструкция реверсивная, то есть колонну можно переставить штативной площадкой вниз, чтобы вести съемку с нижнего ракурса. Труба колонны закрыта завинчивающейся заглушкой с подпружиненным крюком для подвешивания груза-противовеса, что повышает устойчивость штатива.

Шаровая голова позволяет плавно поворачивать камеру на 360 градусов вокруг своей оси, а шаровая конструкция с вертикальным пазом дает возможность изменять наклон площадки с камерой в пределах от –90 до +45 градусов по вертикали. Голова выполнена из алюминиево-магниевого сплава. Градуированная шкала и пузырьковый уровень помогают отрегулировать угол наклона камеры.

Быстросъемная площадка оборудована винтом 1/4" для установки оборудования. Основание для площадки можно поднять на 90 градусов и зафиксировать винтовым зажимом.

Для удобства транспортировки и хранения штатив комплектуется чехлом.

Характеристики: