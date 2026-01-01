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Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см

Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см

Fotokvant
Артикул: DAN-8433

Телесуфлер Fotokvant VTP-05. Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. Подходит для смартфонов всех размеров и планшетов с максимальной шириной до 20 см. Может использоваться с цифровыми камерами.

Описание

Телесуфлер Fotokvant VTP-06 для планшетов до 20 см

Fotokvant VTP-06 — это профессиональный телесуфлер, предназначенный для удобного чтения текста диктором или ведущим во время видеосъемки. Устройство позволяет отображать текст на тонированном стекле, расположенном прямо перед объективом камеры, что помогает сохранять зрительный контакт со зрителем и избегать необходимости заучивать материал. Модель подходит для работы с планшетами и смартфонами шириной до 20 см.

Основные характеристики

  • Назначение: Чтение текста во время видеосъемки.
  • Совместимость: Планшеты и смартфоны с максимальной шириной до 20 см.
  • Размер зеркала: 135 х 213 мм
  • Тип: Телесуфлер (промптер).

Для чего используется

Телесуфлер Fotokvant VTP-06 является незаменимым инструментом для создания видеоконтента:

  • Видеосъемка и влоги: Позволяет ведущему читать сценарий, глядя прямо в объектив.
  • Прямые эфиры и стриминг: Помогает вести трансляции без потери контакта с аудиторией.
  • Интервью и репортажи: Упрощает работу журналиста.
  • Создание обучающих материалов: Позволяет четко следовать плану съемки.

Особенности конструкции

Телесуфлер устанавливается на штатив перед объективом камеры. Текст отображается на тонированном стекле с помощью планшета или смартфона, на котором запущено специальное приложение. Конструкция позволяет использовать устройство с цифровыми камерами и обеспечивает комфортную работу диктора.

Суфлер применяется в видеопроизводстве для съемок интервью, презентационных фильмов, рекламных роликов, видеоблогов и других видов съемок. Прибор обеспечивает быструю подготовку к работе даже в полевых условиях: достал из сумки, пристегнул к объективу, запись!

Комплектация

  • Телесуфлер Fotokvant VTP-06 — 1 шт.
  • В комплекте поставляется кольца адаптеры для объективов - 8 шт. (диаметр колец адаптеров - 49, 52, 55, 58, 62, 67, 72, 77 мм). Кольцо накручивается на объектив, суфлер прищелкивается к кольцу.
  • Также в комплекте поставки имеется пульт ДУ.

Внимание: Планшет или смартфон, штатив и приложение для отображения текста приобретаются отдельно.

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