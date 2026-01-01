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Falcon Eyes Hangman 310 BR штанга наклонная
Falcon Eyes Hangman 310 BR штанга наклонная
Falcon Eyes Hangman 310 BR штанга наклонная

Falcon Eyes Hangman 310 BR штанга наклонная

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8840

Falcon Eyes Hangman 310 BR – штанга наклонная c реверсивным винтом – 1/4"-3/8".

Штанга изготовлена из алюминиевого сплава, длина ее составляет – 320 мм, а диаметр – 28 мм. Угол наклона может вареировать от +90 до -90 градусов.

Максимальная нагрузка до 5 кг.

Описание

Входящий в комплект наклонный кронштейн дает возможность изменять положение штанги, как в вертикальной (от 0 до 180 град.), так и в горизонтальной плоскости (на 360 град.), что облегчает расположение камеры для макросъемки или съемок панорам широкоугольными объективами.

Штанга монтируется на основание штатива или на площадку для штативной головы с винтом 3/8". Площадка для крепления штативной головы (или камеры) оборудована реверсивным винтом 1/4"-3/8". Также штангу можно применить как удлинитель центральной колонны, для этого на противоположном ее конце предусмотренно резьбовое отверстие диаметром 3/8".

Штанга имеет очень точно выполненную безлюфтовую конструкцию с жидкостным демпфированием и шкалой отсчета на оси панорамирования. Наклонный узел кронштейна зажимается через зубчатое соединение, что препятствует проскальзыванию. На кронштейне расположены два пузырьковых уровня.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг – 5
  • диаметр штанги, мм – 28
  • длина штанги, мм – 320
  • высота кронштейна, мм – 97
  • диаметр площадки штанги, мм – 50
  • крепление на площадке штанги – 1/4" и 3/8" (реверсивный винт)
  • крепление на противоположной стороне штанги – 3/8"
  • крепление на кронштейне для установки на опору – 3/8"
  • диаметр базы для установки на опору, мм – 43
  • панорамирование по горизонтали, град. – 360
  • угол наклона, град. – +/-90
  • пузырьковый уровень – есть
  • материал – алюминиевый сплав
  • размер в сборе, мм – 320х82х97
  • вес, г – 320

Комплектация

  • Штанга наклонная Falcon Eyes Hangman 310 BR.
  • Руководство по эксплуатации.

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