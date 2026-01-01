Falcon Eyes Hangman 310 BR штанга наклонная

Описание

Входящий в комплект наклонный кронштейн дает возможность изменять положение штанги, как в вертикальной (от 0 до 180 град.), так и в горизонтальной плоскости (на 360 град.), что облегчает расположение камеры для макросъемки или съемок панорам широкоугольными объективами.

Штанга монтируется на основание штатива или на площадку для штативной головы с винтом 3/8". Площадка для крепления штативной головы (или камеры) оборудована реверсивным винтом 1/4"-3/8". Также штангу можно применить как удлинитель центральной колонны, для этого на противоположном ее конце предусмотренно резьбовое отверстие диаметром 3/8".

Штанга имеет очень точно выполненную безлюфтовую конструкцию с жидкостным демпфированием и шкалой отсчета на оси панорамирования. Наклонный узел кронштейна зажимается через зубчатое соединение, что препятствует проскальзыванию. На кронштейне расположены два пузырьковых уровня.

Характеристики: