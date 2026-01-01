Falcon Eyes Hangman 310 BR штанга наклонная

Входящий в комплект наклонный кронштейн дает возможность изменять положение штанги, как в вертикальной (от 0 до 180 град.), так и в горизонтальной плоскости (на 360 град.), что облегчает расположение камеры для макросъемки или съемок панорам широкоугольными объективами.
Штанга монтируется на основание штатива или на площадку для штативной головы с винтом 3/8". Площадка для крепления штативной головы (или камеры) оборудована реверсивным винтом 1/4"-3/8". Также штангу можно применить как удлинитель центральной колонны, для этого на противоположном ее конце предусмотренно резьбовое отверстие диаметром 3/8".
Штанга имеет очень точно выполненную безлюфтовую конструкцию с жидкостным демпфированием и шкалой отсчета на оси панорамирования. Наклонный узел кронштейна зажимается через зубчатое соединение, что препятствует проскальзыванию. На кронштейне расположены два пузырьковых уровня.
Характеристики:
- максимальная нагрузка, кг – 5
- диаметр штанги, мм – 28
- длина штанги, мм – 320
- высота кронштейна, мм – 97
- диаметр площадки штанги, мм – 50
- крепление на площадке штанги – 1/4" и 3/8" (реверсивный винт)
- крепление на противоположной стороне штанги – 3/8"
- крепление на кронштейне для установки на опору – 3/8"
- диаметр базы для установки на опору, мм – 43
- панорамирование по горизонтали, град. – 360
- угол наклона, град. – +/-90
- пузырьковый уровень – есть
- материал – алюминиевый сплав
- размер в сборе, мм – 320х82х97
- вес, г – 320