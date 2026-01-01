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Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив
Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив

Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив

Falcon Eyes
Артикул: DAN-5499

Штатив Falcon Eyes LifePOD DIGI-4.

Компактный штатив для установки цифровых камер, с максимальной нагрузкой 4 кг. Рабочая высота от 25 до 140 см, длина в сложенном виде - 33 см. Штатив имеет двухсекционную выдвижную центральную колонну и 3D голову с пузырьковым уровнем. В комплекте также адаптеры для установки смартфона и камеры GoPro. Вес - 1,2 кг.

Описание

Пятисекционный штатив для использования с цифровыми камерами весом до 4 кг, смартфонами и камерой GoPro.

Конструкция штатива представляет собой 5-секционный трипод с центральной выдвижной двухсекционной колонной.

Двухсекционная центральная колонна 23/19 мм в выдвинутом положении фиксируется поворотом цангового зажима. На колонне при помощи винта 3/8" закреплена штативная голова со съемной крепежной площадной (винт 1/4").

Шаровая штативная голова позволяет установить и зафиксировать камеру или смартфон в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении. Для выравнивания камеры по уровню горизонта на штативной головке предусмотрен пузырьковый уровень. Металлический шарик с фторопластовой прокладкой упора фиксатора обеспечивает плавное вращение штативной головки вокруг вертикальной оси. Вращение происходит с постоянным дозированным усилием. Винт с крупной ручкой-барашком фиксирует положение головки сразу по всем трем осям.

Чтобы добиться низкого ракурса центральная колонна переворачивается и камера устанавливается практически на уровне земли.

Телескопические секции трипода с профилем 23/19/16/12/8 мм соединены клипсовыми зажимами из прочного ABS-пластика. При подготовке штатива к работе, ослабьте все клипсы одним движением руки и ножки моментально выдвинутся на полную высоты под собственным весом.

На ножках трипода располагаются крупные нескользящие устойчивые подпятники из резины. Ножки трипода являются реверсивными и закрепляются в трех фиксированных положениях при помощи металлического стопора. Благодаря такой конструкции штатив может устанавливаться на неровных поверхностях. А для придания штативу большей устойчивости, на нижнем конце колонны установлен подпружиненный металлический крюк для груза.

Для удобства танспортировки и хранения штатив поставляется в чехле с наплечной лямкой.

Характеристики:

  • максимальная высота штатива - 140 см
  • минимальная высота штатива - 25 см
  • максимальная нагрузка - 4 кг
  • количество секций треноги - 5 (клипсовые зажимы)
  • количество секций колонны - 2 (цанговый зажим)
  • длина в сложенном виде - 33 см
  • голова штатива - 3D 
  • ширина адаптера для смартфона - до 85 мм
  • диаметр секций центральной колонны - 19,5/23 мм
  • диаметр профиля ног - 23/19/16/12/8 мм
  • тип усиления штатива - крюк для груза
  • вес штатива - 1,2 г
  • размер чехла - 37х12х11,5 см
  • вес комплекта в чехле - 1,4 г
  • размер упаковки - 39х12х12 см
  • вес с упаковкой - 1,6 кг

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