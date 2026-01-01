Falcon Eyes LifePOD DIGI-4 штатив

Описание

Пятисекционный штатив для использования с цифровыми камерами весом до 4 кг, смартфонами и камерой GoPro.

Конструкция штатива представляет собой 5-секционный трипод с центральной выдвижной двухсекционной колонной.

Двухсекционная центральная колонна 23/19 мм в выдвинутом положении фиксируется поворотом цангового зажима. На колонне при помощи винта 3/8" закреплена штативная голова со съемной крепежной площадной (винт 1/4").

Шаровая штативная голова позволяет установить и зафиксировать камеру или смартфон в горизонтальном, вертикальном или наклонном положении. Для выравнивания камеры по уровню горизонта на штативной головке предусмотрен пузырьковый уровень. Металлический шарик с фторопластовой прокладкой упора фиксатора обеспечивает плавное вращение штативной головки вокруг вертикальной оси. Вращение происходит с постоянным дозированным усилием. Винт с крупной ручкой-барашком фиксирует положение головки сразу по всем трем осям.

Чтобы добиться низкого ракурса центральная колонна переворачивается и камера устанавливается практически на уровне земли.

Телескопические секции трипода с профилем 23/19/16/12/8 мм соединены клипсовыми зажимами из прочного ABS-пластика. При подготовке штатива к работе, ослабьте все клипсы одним движением руки и ножки моментально выдвинутся на полную высоты под собственным весом.

На ножках трипода располагаются крупные нескользящие устойчивые подпятники из резины. Ножки трипода являются реверсивными и закрепляются в трех фиксированных положениях при помощи металлического стопора. Благодаря такой конструкции штатив может устанавливаться на неровных поверхностях. А для придания штативу большей устойчивости, на нижнем конце колонны установлен подпружиненный металлический крюк для груза.

Для удобства танспортировки и хранения штатив поставляется в чехле с наплечной лямкой.

Характеристики: