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Kupo KSC-14 3" вакуумный держатель c площадкой и винтом 1/4

Kupo KSC-14 3" вакуумный держатель c площадкой и винтом 1/4

Kupo
Артикул: DAN-8038

Kupo KSC-14 3"-держатель-присоска для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности.

Описание

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.
Диаметр присоски 3" (7.62 см) Крепление - площадка со штифтом с резьбой 1/4" длиной 16 мм. Протектор для резиновой присоски в комплекте. Вес 0,140 кг Допустимая нагрузка 7 кг

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1 890 ₽
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