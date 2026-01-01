Kupo KSC-14 3" вакуумный держатель c площадкой и винтом 1/4

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.
Диаметр присоски 3" (7.62 см) Крепление - площадка со штифтом с резьбой 1/4" длиной 16 мм. Протектор для резиновой присоски в комплекте. Вес 0,140 кг Допустимая нагрузка 7 кг
CULLMANN ALPHA 655 Grey настольный штатив
Гибкие ножки позволяют использовать штатив в разнообразных ситуациях и на любых поверхностях и опорах. Устойчивая шаровая головка с быстросъемной площадкой (стандартный установочный винт 1/4"). Штатив оснащен уровнем. Максимальная высота 25 см, минимальная высота 11,5 см, максимальная нагрузка 1,5 кг.