Kupo KSC-14 3" вакуумный держатель c площадкой и винтом 1/4

Описание

Благодаря превосходному резиновому материалу с силиконом, эту присоску можно использовать при температуре от -12С до +49С. Красная линия-индикатор предусмотрена на большинстве присосок в качестве предупреждения о потери вакуума.

Диаметр присоски 3" (7.62 см) Крепление - площадка со штифтом с резьбой 1/4" длиной 16 мм. Протектор для резиновой присоски в комплекте. Вес 0,140 кг Допустимая нагрузка 7 кг