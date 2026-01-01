Характеристики:
- Тип головки - шаровая
- Максимальная высота 25 см
- Минимальная высота 11,5 см
- В сложенном виде 27,5 см
- Максимальная нагрузка 1,5 кг
- Вес 0,16 кг
Москва
Малая Семеновская 3с6
CULLMANN ALPHA 655 Grey настольный штатив
Гибкие ножки позволяют использовать штатив в разнообразных ситуациях и на любых поверхностях и опорах. Устойчивая шаровая головка с быстросъемной площадкой (стандартный установочный винт 1/4"). Штатив оснащен уровнем. Максимальная высота 25 см, минимальная высота 11,5 см, максимальная нагрузка 1,5 кг.
Характеристики:
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Kupo KSC-14 3"-держатель-присоска для прочной установки небольших осветительных приборов, камер и аксессуаров на окна, зеркала, стёкла автомобилей, лодки и любые другие гладкие и непористые поверхности.