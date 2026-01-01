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CULLMANN ALPHA 655 Grey настольный штатив

CULLMANN ALPHA 655 Grey настольный штатив

Cullmann
Артикул: OLE-1744

CULLMANN ALPHA 655 Grey настольный штатив 

Гибкие ножки позволяют использовать штатив в разнообразных ситуациях и на любых поверхностях и опорах. Устойчивая шаровая головка с быстросъемной площадкой (стандартный установочный винт 1/4"). Штатив оснащен уровнем. Максимальная высота 25 см, минимальная высота 11,5 см,  максимальная нагрузка 1,5 кг.


Описание

Характеристики:

  • Тип головки - шаровая
  • Максимальная высота 25 см
  • Минимальная высота 11,5 см  
  • В сложенном виде 27,5 см
  • Максимальная  нагрузка 1,5 кг
  • Вес 0,16 кг

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