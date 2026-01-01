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Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см

Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см

Manfrotto
Артикул: NVF-9607

Manfrotto MVK500AM - черный штатив с видеоголовкой для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH500A. Предназначен для установки DSLR-видеокамер весом до 5 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

Описание

Штатив имеет профессиональные функции, но предназначен для установки легкого оборудования. Резиновые ножки штатива улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях. 

Видеоголова Manfrotto MVH500A является самой компактной и легкой видеоголовой с широкой подвижной площадкой, позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами. Она гарантирует плавность съемки и точное управление оборудованием.

Технические характеристики:

  • материал и цвет - алюминий, черный
  • количество секций - 3
  • максимальная нагрузка, кг - 5
  • длина в сложенном виде, см - 72
  • максимальная высота, см - 154
  • минимальная высота, см - 68
  • вес, кг – 3,1

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