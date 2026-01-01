Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см

Штатив имеет профессиональные функции, но предназначен для установки легкого оборудования. Резиновые ножки штатива улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.
Видеоголова Manfrotto MVH500A является самой компактной и легкой видеоголовой с широкой подвижной площадкой, позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами. Она гарантирует плавность съемки и точное управление оборудованием.
Технические характеристики:
- материал и цвет - алюминий, черный
- количество секций - 3
- максимальная нагрузка, кг - 5
- длина в сложенном виде, см - 72
- максимальная высота, см - 154
- минимальная высота, см - 68
- вес, кг – 3,1