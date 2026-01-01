Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см

Описание

Штатив имеет профессиональные функции, но предназначен для установки легкого оборудования. Резиновые ножки штатива улучшают сцепление на всех напольных и грунтовых поверхностях.

Видеоголова Manfrotto MVH500A является самой компактной и легкой видеоголовой с широкой подвижной площадкой, позволяющей сбалансировать камеру с телеобъективами. Она гарантирует плавность съемки и точное управление оборудованием.

Технические характеристики: