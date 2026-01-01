Cullmann CROSS 622 RW20 штатив с 3D головой

Описание

Компактный, эргономичный и легкий штатив, рассчитанный для значительных нагрузок и длительной эксплуатации. Особенностью этого штатива является оборачиваемая центральная колонна и специальное износостойкое покрытие. Подходит для использования в продолжительных поездках, где необходимо сочетание таких свойств, как возможность быстрой подготовки к работе, малый вес и высокая прочность всех узлов.

Реверсивная центральная колонна может быть перевернута, что позволит проводить макросъемку или предметную съемку с минимальной высоты.

Резиновые наконечники на концах ног (съемные, возможна установка шипов, входящих в комплект) придают штативу дополнительную устойчивость, противодействуют скольжению и появлению царапин на поверхности пола.

Пузырьковый уровень, установленный на основании штатива, поможет выставить штатив по горизонту, а защитные накладки из пеноматериала позволят комфортно работать в холодное время года.

Штатив комплектуется 3D головой, которая обладает высокой прочностью и высокоточным исполнением - все вращения происходят плавно и без рывков.

Характеристики: