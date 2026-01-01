images
images
Cullmann CROSS 622 RW20 штатив с 3D головой
Cullmann CROSS 622 RW20 штатив с 3D головой

Cullmann CROSS 622 RW20 штатив с 3D головой

Cullmann
Артикул: DAN-1203

Cullmann CROSS 622 RW20 - алюминиевый четырехсекционный штатив с 3D головой.

Изготовлен из легких и высококачественных материалов. При помощи данной модели фотограф может получить качественные и четкие снимки практически в любых условиях.

Описание

Компактный, эргономичный и легкий штатив, рассчитанный для значительных нагрузок и длительной эксплуатации. Особенностью этого штатива является оборачиваемая центральная колонна и специальное износостойкое покрытие. Подходит для использования в продолжительных поездках, где необходимо сочетание таких свойств, как возможность быстрой подготовки к работе, малый вес и высокая прочность всех узлов.

Реверсивная центральная колонна может быть перевернута, что позволит проводить макросъемку или предметную съемку с минимальной высоты. 

Резиновые наконечники на концах ног (съемные, возможна установка шипов, входящих в комплект) придают штативу дополнительную устойчивость, противодействуют скольжению и появлению царапин на поверхности пола.

Пузырьковый уровень, установленный на основании штатива, поможет выставить штатив по горизонту, а защитные накладки из пеноматериала позволят комфортно работать в холодное время года.

Штатив комплектуется 3D головой, которая обладает высокой прочностью и высокоточным исполнением - все вращения происходят плавно и без рывков.

Характеристики:

  • максимальная нагрузка, кг - 4
  • количество секций - 4
  • максимальная высота, мм - 1550
  • минимальная высота, мм - 220
  • длина в сложенном виде, мм - 420
  • штативная голова - 3D
  • пузырьковый уровень - есть
  • материал штатива - алюминиевый сплав
  • вес штатива, кг – 1,52

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Арт. NVF-9609
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVK502AM-1 - штатив с видеоголовкой для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH502A. Предназначен для установки HDSLR-видеокамер весом до 7 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

113 490 ₽
В корзину
Fotokvant RF-18HE стандартный рефлектор для Hensel диаметр 18 см или 7 дюймов
Fotokvant RF-18HE стандартный рефлектор для Hensel диаметр 18 см или 7 дюймов
Fotokvant RF-18HE стандартный рефлектор для Hensel диаметр 18 см или 7 дюймов
Арт. DAN-2461
Fotokvant RF-18HE стандартный рефлектор для Hensel диаметр 18 см или 7 дюймов
Наличие
более 10 шт

Стандартный рефлектор Fotokvant RF-18HE с байонетом Hensel.

Стандартный рефлектор диаметром 18 см, с матовой внутренней поверхностью. Предназначен для создания направленного (концентрированного) пучка света. Благодаря отражающей поверхности рефлектора смягчается переход из света в тень. Байонет Hensel.

2 050 ₽
В корзину
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Арт. NVF-9608
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist - штатив и видеоголовка для фотокамеры.

Модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree. В сложенном виде длина составляет всего 40 см. Вес изделия - 1,64 кг. Максимальная нагрузка на штатив - 4 кг.

Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет - черный.

46 790 ₽
В корзину
Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см
Арт. NVF-9607
Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVK500AM - черный штатив с видеоголовкой для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH500A. Предназначен для установки DSLR-видеокамер весом до 5 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

91 390 ₽
В корзину
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Арт. DAN-3415
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Наличие
более 10 шт

QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.

Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.

13 930 ₽
В корзину

Видео

СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
СЪЕМКА ВИДЕО СО ШТАТИВОМ. 8 ЛАЙФХАКОВ
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Обзор штативов-трансформеров QZSD модели Q999h/Q555
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Профессиональные штативы для видеосъемки QZSD Q520 и QZSD Q630. Обзор и сравнение
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Обзор бюджетного штатива QZSD Q1730 Недорогой и качественный универсальный штатив для фото и видео
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.