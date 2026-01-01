Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см

Профессиональная видеоголова MVH502A под чашку 75 мм, предназначена для использования с HDSLR камерами со съемной оптикой. Широкая подвижная площадка, позволяет сбалансировать камеру с телеобъективами в соответствии с весом их аксессуаров, таких как внешние мониторы, свет или микрофон.
Manfrotto MVT502AM - алюминиевый трехсекционный штатив. Телескопическая распорка помогает точно установить углы ног. Замки безопасно и надежно фиксируют ноги в сложенном положении, а наконечники с шипами предназначены для фиксации на неровной поверхности. Штатив можно использовать с различными тележками.
Технические характеристики:
- материал и цвет - алюминий, черный
- количество секций - 3
- максимальная нагрузка, кг - 7
- длина в сложенном виде, см - 75
- максимальная высота, см - 156
- минимальная высота, см - 71
- вес, кг - 3,8