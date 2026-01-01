images
images
images
images
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см
Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см

Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см

Manfrotto
Артикул: NVF-9609

Manfrotto MVK502AM-1 - штатив с видеоголовкой для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH502A. Предназначен для установки HDSLR-видеокамер весом до 7 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

Описание

Профессиональная видеоголова MVH502A под чашку 75 мм, предназначена для использования с HDSLR камерами со съемной оптикой. Широкая подвижная площадка, позволяет сбалансировать камеру с телеобъективами в соответствии с весом их аксессуаров, таких как внешние мониторы, свет или микрофон.

Manfrotto MVT502AM - алюминиевый трехсекционный штатив. Телескопическая распорка помогает точно установить углы ног. Замки безопасно и надежно фиксируют ноги в сложенном положении, а наконечники с шипами предназначены для фиксации на неровной поверхности. Штатив можно использовать с различными тележками. 

Технические характеристики:

  • материал и цвет - алюминий, черный
  • количество секций - 3
  • максимальная нагрузка, кг - 7
  • длина в сложенном виде, см - 75
  • максимальная высота, см - 156
  • минимальная высота, см - 71
  • вес, кг - 3,8

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см
Арт. NVF-9607
Manfrotto MVK500AM черный штатив с видеоголовкой для камеры и максимальной высотой 154 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVK500AM - черный штатив с видеоголовкой для видеокамеры.

Комплект состоит из трехсекционного алюминиевого штатива Manfrotto MVT502AM и видеоголовы MVH500A. Предназначен для установки DSLR-видеокамер весом до 5 кг. Для удобства хранения и транспортировки имеется удобный чехол.

91 390 ₽
В корзину
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Арт. NVF-9608
Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist штатив и видеоголовка для фотокамеры
Наличие
в наличии 1-3 шт

Manfrotto MVKBFRT-LIVE Befree Live Twist - штатив и видеоголовка для фотокамеры.

Модель относится к обновленной версии ультракомпактных штативов Manfrotto Befree. В сложенном виде длина составляет всего 40 см. Вес изделия - 1,64 кг. Максимальная нагрузка на штатив - 4 кг.

Для хранения и транспортировки комплектуется стильным чехлом. Цвет - черный.

46 790 ₽
В корзину

Видео

Фотосъемка жидкости в студии
Фотосъемка жидкости в студии
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы, приемы и материалы для использования зеленого экрана. Как снимать с хромакей
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Советы по фотокомпозиции для съемки около воды
Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
Энни Лейбовиц (©Annie Leibovitz)
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.