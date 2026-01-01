Manfrotto MVK502AM-1 штатив с видеоголовкой для видеокамеры и максимальной высотой 156 см

Описание

Профессиональная видеоголова MVH502A под чашку 75 мм, предназначена для использования с HDSLR камерами со съемной оптикой. Широкая подвижная площадка, позволяет сбалансировать камеру с телеобъективами в соответствии с весом их аксессуаров, таких как внешние мониторы, свет или микрофон.

Manfrotto MVT502AM - алюминиевый трехсекционный штатив. Телескопическая распорка помогает точно установить углы ног. Замки безопасно и надежно фиксируют ноги в сложенном положении, а наконечники с шипами предназначены для фиксации на неровной поверхности. Штатив можно использовать с различными тележками.

Технические характеристики: