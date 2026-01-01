QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг

Професиональный штатив способный выдержать значительные нагрузки, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.
Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и понорамную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. Могут устанавливаться под разным углом (три положения).
Дополнительную стабильность штативу обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для тяжелых DSLR и видеокамер.
При весе в 3,05 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,77 метра, а длина в собранном состоянии - всего 62 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.
В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски.
Характеристики:
- тип головки - 3D
- рабочая высота - 177см
- в сложенном состоянии - 62 см
- материал - алюминий
- максимальная нагрузка - 20 кг
- вес - 3,05 кг