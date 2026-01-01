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QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг

QZSD Q620 профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг

QZSD
Артикул: DAN-3414

Профессиональный штатив QZSD Q620 с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг.

Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 177 см. Минимальная высота - 62 см. Материал - алюминий. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.

Описание

Професиональный штатив способный выдержать значительные нагрузки, который послужит надежным дополнением к вашей камере, обеспечит удобство съемки и более качественные фотографии или видео.

Четырехсекционный штатив имеет отличное соотношение цена-качество. Он изготовлен из алюминия. Штатив имеет надежные регулируемые ножки, и понорамную 3D голову со встроенным быстроразъемным соединением. Ножки фиксируются с помощью удобных клипс-зажимов. Могут устанавливаться под разным углом (три положения).

Дополнительную стабильность штативу обеспечивает крюк для подвеса груза. Штатив идеально подходит для тяжелых DSLR и видеокамер.

При весе в 3,05 кг максимальная рабочая высота штатива составляет 1,77 метра, а длина в собранном состоянии - всего 62 см, что дает возможность с успехом использовать этот штатив не только в домашних условиях, но и при съемке на открытом воздухе.

В комплекте предусмотрен удобный и стильный чехол для хранения и переноски. 

Характеристики:

  • тип головки - 3D
  • рабочая высота - 177см
  • в сложенном состоянии - 62 см
  • материал - алюминий
  • максимальная нагрузка - 20 кг
  • вес - 3,05 кг

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