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Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами
Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами

Benro FBAT03CNMVX20 Bat штатив с шаровой головой/карбоновый с цангами

Benro
Артикул: DAN-8371

Benro FBAT03CNMVX20 штатив Bat с шаровой головой/карбоновый с цангами - с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов - идеальный компаньон для ваших съемок. Максимальная допустимая нагрузка 12 кг. Диапазон регулировок высоты 12 - 41 см.

Описание

Отсутствие центральной колонны позволило добиться минимального размера и веса, что значительно облегчает транспортировку и хранение.

Эргономичные цанговые замки секций ножек штатива позволяют за секунды собрать и разобрать штатив.

Углы ног регулируются в пяти независимых положениях. Это позволяет установить штатив практически в любом месте. На лестнице, вплотную к стене, на перилах моста, на пересеченной местности и в любом ограниченном пространстве. Установите ноги в нужном положении и нажмите кнопку блокировки. Готово!

Также, конструкция штатива позволяет вести съемку практически с уровня земли.

Усиленный хаб обеспечивает максимальную стабильность штатива. Дополнительные разъемы на хабе позволяют установить различное оборудование (свет, монитор, микрофон и т.п.).

Трехступенчатые адаптируемые резиновые опоры улучшают устойчивость штатива на всех скользких поверхностях.

Крючок для подвески дополнительного груза обеспечивает дополнительную устойчивость.

Комплектуется удобным уплотненным чехлом для транспортировки и хранения.

 

Шаровая голова Benro VX20

Шаровая голова Benro VX20 Dual Panoramic с независимой двойной регулировкой панорамирования на 360 градусов.

Обладая элегантным и минималистичным дизайном, эта шаровая голова идеально подходят для фотографов, которым нужна универсальность и точность для съемки в любом месте.

Надежная алюминиевая конструкции. Соотношение прочности и веса не имеют аналогов на рынке.

Конструкция головы позволяет быстро и точно компенсировать отклонение штатива от вертикали, приводящее к завалу линии горизонта, что категорически не приемлемо при съемке панорам и видеороликов.

Двойная регулировка панорамирования позволяет максимально точно установить камеру и провести идеальную съемку в любых условиях. Первый механизм панорамного поворота головы находится под съемной площадкой, второй расположен в традиционном месте, у основания головы.

Цифровая разметка на диске панорамирования позволяет точно задавать угол поворота камеры при съемке панорамы.

Большой шар обеспечивает идеальную плавность и обладает повышенной прочностью фиксации для еще большей безопасности вашего оборудования. Просто ослабьте фиксирующий винт, установите камеру в необходимое положение и легким поворотом ручки зафиксируйте ее. Эргономичная ручка фиксации наклона головы.

Предусмотрен быстрый переход из панорамной ориентации в портретную. Разблокируйте замок фиксации и поверните камеру в портретный режим.

Быстросъемная площадка Arca-Swiss Style позволяет оперативно, просто и надежно установить и снять камеру. Защитная функция двойной блокировки предотвращает падение камеры при сбое в работе.

Дизайн основания для быстросъемной площадки разработан специально для уменьшения общего веса головы.

Пузырьковый уровень поможет точно выровнять линию горизонта.


Технические характеристики комплекта:

  • Вес, кг – 0,8
  • Допустимая нагрузка, кг – 12
  • Максимальная высота, см – 41
  • Минимальная высота, см – 12
  • Длина в сложенном виде, см – 30
  • Количество секций – 3
  • Материал – карбон

Комплектация

  • Штатив - 1 шт.
  • Чехол для переноски - 1шт.

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