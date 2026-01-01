Godox GM6S 5.5”4K HDMI накамерный видеомонитор
Godox
Артикул: OLE-4607

5,5-дюймовый накамерный монитор с сенсорным IPS-экраном и яркостью 1200 кд/м² разработан для съёмки при ярком студийном освещении или на открытом воздухе. Сотношение сторон 16:9, разрешение 1920х1080, широкий угол обзора, поддержку пользовательских 3D LUT, множество инструментов мониторинга изображений и возможность управления камерой через специальный кабель. Монитор питается от различных источников, включая DC, Type-C и внешние аккумуляторы NP-F.

Описание

Видеомонитор предназначен для просмотра отснятого материала, контроля экспозиции и фокуса в режиме реального времени. Сенсорный экран с матрицей IPS имеет большой угол обзора 160°/160° и яркость 1200 кд/м², что позволяет наблюдать чёткую реалистичную картинку при дневном и искусственном освещении. Монитор поддерживает пользовательские 3D LUT и оснащён множеством инструментов мониторинга изображений, включая гистограмму, «зебру», «ложные цвета» и фокус-пикинг.

Монитор можно подключить к камере с помощью специального кабеля и управлять процессом съёмки. Улучшенный пользовательский интерфейс обеспечивает удобство контроля и управления. Монитор поддерживает три источника питания: DC, Type-C и внешний аккумулятор NP-F550/F750/F970 (приобретаются отдельно). Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу, а упрочнённый металлический корпус защищает внутренние элементы и отводит тепло.

Характеристики:

  • Экран 5,5" IPS HD ультра-яркий сенсорный экран
  • Соотношение сторон экрана 16:9
  • Разрешение 1920х1080
  • Контрастность 1000:1
  • Глубина цвета 8 бит
  • Угол обзора 160°H/ 160°V
  • Яркость 1200 кд/м² + 10%
  • Формат видео 480i&576i@50/60 Гц 480p&576p@50/60 Гц 1280x720p@50 / 60 Гц 1920x10801@50 / 60 Гц 1920x1080p 23.98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59 / 59,94 / 60 Гц 3840x2160p 23.98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Гц 4096x2160p 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Гц
  • Аудиовыход 3,5 мм двухканальный выход для наушников
  • Слот для карты SD Поддержка импорта файлов cube и обновления прошивки Поддержка 17 / 32 / 33 / 64 / 65 cube
  • Мощность 9 Вт
  • Источник питания Вход постоянного тока: 7 - 24 В, ø5,5 мм х 2,1 штекер Выход постоянного тока: 7,8 ÷ 0,3 В / 1,5 А, ø5,5 мм х 2,1 штекер Type-C: источник питания мощностью более 18 Вт Литиевый аккумулятор: F550 / F750 / F970, 7.2V
  • Материал Пластиковый каркас и металлическая оболочка
  • Рабочая температура -10°...50°C
  • Размер 14.5х8.7х2.8 см
  • Вес  273 г

С этим товаром покупают

Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Арт. DAN-8433
Fotokvant VTP-06 телесуфлер для планшетов до 20 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Телесуфлер Fotokvant VTP-05.

Телесуфлер используется для чтения текста диктором в процессе съемки. Текст отображается на тонированном стекле. Подходит для смартфонов всех размеров и планшетов с максимальной шириной до 20 см. Может использоваться с цифровыми камерами.

8 650 ₽
В корзину
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Арт. NVF-2696
FST STUDIO KIT комплект постоянного света для видеостудии
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST STUDIO KIT – комплект постоянного света общей мощностью 765 Вт для мобильной или домашней видеостудии.

Предназначен для съемки небольших видеосюжетов. Комплект видеосвета подходит для профессионального и любительского использования. Цветовая температура 5500К. Приборы практически не выделяют тепла и не нагревают снимаемые объекты.

33 500 ₽
В корзину
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Арт. MTG-3594
Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120)
Наличие
в наличии 1-3 шт

Zhiyun Smooth 5S AI стабилизатор черный (SM120). Благодаря обновленной стабилизации и высокомоментным двигателям с возможностью добавления модуля отслеживания AI, 3-осевой стабилизатор для смартфона Smooth 5S AI от Zhiyun-Tech поможет вам добиться сверхплавного отслеживания в вашем следующем видеоролике. Он оснащен функцией вращения на 360° для захватывающего режима Vortex Mode, а также другими режимами отслеживания, которые могут быть улучшены с помощью отдельно приобретаемого модуля AI-трекера.

15 290 ₽
В корзину

Видео

Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Falcon Eyes серия SR. Обзор портретных тарелок
Арнольд Ньюман
Арнольд Ньюман
Марк Рибу
Марк Рибу
Видеообзор &quot;Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1&quot;
Видеообзор "Антибликовая раздвижная бленда для монитора Fotokvant Hood-M1"
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
