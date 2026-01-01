Godox GM6S 5.5”4K HDMI накамерный видеомонитор

Видеомонитор предназначен для просмотра отснятого материала, контроля экспозиции и фокуса в режиме реального времени. Сенсорный экран с матрицей IPS имеет большой угол обзора 160°/160° и яркость 1200 кд/м², что позволяет наблюдать чёткую реалистичную картинку при дневном и искусственном освещении. Монитор поддерживает пользовательские 3D LUT и оснащён множеством инструментов мониторинга изображений, включая гистограмму, «зебру», «ложные цвета» и фокус-пикинг.
Монитор можно подключить к камере с помощью специального кабеля и управлять процессом съёмки. Улучшенный пользовательский интерфейс обеспечивает удобство контроля и управления. Монитор поддерживает три источника питания: DC, Type-C и внешний аккумулятор NP-F550/F750/F970 (приобретаются отдельно). Безвентиляторная конструкция обеспечивает бесшумную работу, а упрочнённый металлический корпус защищает внутренние элементы и отводит тепло.
Характеристики:
- Экран 5,5" IPS HD ультра-яркий сенсорный экран
- Соотношение сторон экрана 16:9
- Разрешение 1920х1080
- Контрастность 1000:1
- Глубина цвета 8 бит
- Угол обзора 160°H/ 160°V
- Яркость 1200 кд/м² + 10%
- Формат видео 480i&576i@50/60 Гц 480p&576p@50/60 Гц 1280x720p@50 / 60 Гц 1920x10801@50 / 60 Гц 1920x1080p 23.98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 / 50 / 59 / 59,94 / 60 Гц 3840x2160p 23.98 / 24 / 25 / 29,97 / 30 Гц 4096x2160p 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Гц
- Аудиовыход 3,5 мм двухканальный выход для наушников
- Слот для карты SD Поддержка импорта файлов cube и обновления прошивки Поддержка 17 / 32 / 33 / 64 / 65 cube
- Мощность 9 Вт
- Источник питания Вход постоянного тока: 7 - 24 В, ø5,5 мм х 2,1 штекер Выход постоянного тока: 7,8 ÷ 0,3 В / 1,5 А, ø5,5 мм х 2,1 штекер Type-C: источник питания мощностью более 18 Вт Литиевый аккумулятор: F550 / F750 / F970, 7.2V
- Материал Пластиковый каркас и металлическая оболочка
- Рабочая температура -10°...50°C
- Размер 14.5х8.7х2.8 см
- Вес 273 г