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E-IMAGE EIA31 Big Ball head шаровая головка

E-IMAGE EIA31 Big Ball head шаровая головка

E-IMAGE
Артикул: DAN-9312

E-IMAGE Big Ball head шаровая головка.

Шаровая головка изготовлена из алюминиевого сплава с удобной рукояткой для быстрой и безопасной работы. Оснащена площадкой с винтом 1/4" и резьбовым адаптером 1/4" - 3/8". 

Описание

Характеристики:

  • Высота - 6.5 см.
  • Диаметр основания - 34 мм.
  • Диаметр площадки - 34 мм.
  • Ширина корпуса - 65 мм (с рукояткой).
  • Вес - 140 г.
  • Максимальная нагрузка - 3 кг.
  • Материал - алюминий.

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