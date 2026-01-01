Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг

Описание

Fotokvant HB-01 Ballhead – шаровая голова для штатива до 3 кг

Fotokvant HB-01 Ballhead (артикул NVF-9286) – это компактная и надёжная шаровая голова для штатива, предназначенная для установки фото- и видеокамер, экшн-камер и другого оборудования весом до 3 кг. Голова изготовлена из высокопрочного авиационного алюминия с анодированным покрытием, что обеспечивает лёгкость, прочность и устойчивость к коррозии.

Диаметр шара составляет 26 мм, что гарантирует плавное и точное позиционирование камеры под любым углом. Голова оснащена резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8", что делает её совместимой с большинством штативов и оборудования. Компактный размер и вес всего 130 г делают её идеальным выбором для путешествий, выездных съёмок и использования с мини-штативами.

Назначение и применение

Установка камер на штатив: для фото- и видеокамер весом до 3 кг.

для фото- и видеокамер весом до 3 кг. Работа с лёгким оборудованием: экшн-камеры, компактные фотоаппараты, веб-камеры.

экшн-камеры, компактные фотоаппараты, веб-камеры. Путешествия и выездные съёмки: лёгкая и компактная голова удобна для транспортировки.

лёгкая и компактная голова удобна для транспортировки. Съёмка под любым углом: плавный ход позволяет точно настроить кадр.

Ключевые особенности

Максимальная нагрузка – 3 кг: подходит для беззеркальных и зеркальных камер.

подходит для беззеркальных и зеркальных камер. Диаметр шара 26 мм: плавное и точное позиционирование.

плавное и точное позиционирование. Резьбовые крепления 1/4" и 3/8": совместимость с большинством штативов.

совместимость с большинством штативов. Анодированный алюминий: лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии.

лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии. Компактный размер: высота 58 мм, вес 130 г.

высота 58 мм, вес 130 г. Диаметр базы 36 мм: устойчивость и надёжная фиксация.

Технические характеристики

Тип: шаровая голова для штатива

шаровая голова для штатива Бренд: Fotokvant

Fotokvant Модель: HB-01 Ballhead

HB-01 Ballhead Максимальная нагрузка: 3 кг

3 кг Диаметр шара: 26 мм

26 мм Диаметр базы: 36 мм

36 мм Высота: 58 мм

58 мм Вес: 130 г

130 г Материал: анодированный авиационный алюминий

анодированный авиационный алюминий Крепление к штативу: 1/4" и 3/8"

Как использовать шаровую голову

Установка на штатив: закрепите голову на штативе через резьбовое соединение 1/4" или 3/8". Крепление камеры: зафиксируйте камеру на площадке головы (через резьбу 1/4"). Позиционирование: ослабьте фиксацию, настройте нужный угол, затем затяните фиксатор для надёжной фиксации. Съёмка: используйте плавный ход шара для точной настройки композиции.

Преимущества использования

Лёгкость и компактность: вес 130 г – идеально для путешествий.

вес 130 г – идеально для путешествий. Плавный ход: точное позиционирование благодаря шару 26 мм.

точное позиционирование благодаря шару 26 мм. Надёжность: алюминиевый корпус и анодированное покрытие обеспечивают долговечность.

алюминиевый корпус и анодированное покрытие обеспечивают долговечность. Универсальность: подходит для большинства камер и штативов.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение