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Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг

Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг

Fotokvant
Артикул: NVF-9286

Fotokvant HB-01 - шаровая голова Ballhead с резьбой 1/4 и 3/8 дюйма. Максимальная нагрузка - 3 кг, вес - 130 гр, высота - 58 мм.

Описание

Fotokvant HB-01 Ballhead – шаровая голова для штатива до 3 кг

Fotokvant HB-01 Ballhead (артикул NVF-9286) – это компактная и надёжная шаровая голова для штатива, предназначенная для установки фото- и видеокамер, экшн-камер и другого оборудования весом до 3 кг. Голова изготовлена из высокопрочного авиационного алюминия с анодированным покрытием, что обеспечивает лёгкость, прочность и устойчивость к коррозии.

Диаметр шара составляет 26 мм, что гарантирует плавное и точное позиционирование камеры под любым углом. Голова оснащена резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8", что делает её совместимой с большинством штативов и оборудования. Компактный размер и вес всего 130 г делают её идеальным выбором для путешествий, выездных съёмок и использования с мини-штативами.

Назначение и применение

  • Установка камер на штатив: для фото- и видеокамер весом до 3 кг.
  • Работа с лёгким оборудованием: экшн-камеры, компактные фотоаппараты, веб-камеры.
  • Путешествия и выездные съёмки: лёгкая и компактная голова удобна для транспортировки.
  • Съёмка под любым углом: плавный ход позволяет точно настроить кадр.

Ключевые особенности

  • Максимальная нагрузка – 3 кг: подходит для беззеркальных и зеркальных камер.
  • Диаметр шара 26 мм: плавное и точное позиционирование.
  • Резьбовые крепления 1/4" и 3/8": совместимость с большинством штативов.
  • Анодированный алюминий: лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии.
  • Компактный размер: высота 58 мм, вес 130 г.
  • Диаметр базы 36 мм: устойчивость и надёжная фиксация.

Технические характеристики

  • Тип: шаровая голова для штатива
  • Бренд: Fotokvant
  • Модель: HB-01 Ballhead
  • Максимальная нагрузка: 3 кг
  • Диаметр шара: 26 мм
  • Диаметр базы: 36 мм
  • Высота: 58 мм
  • Вес: 130 г
  • Материал: анодированный авиационный алюминий
  • Крепление к штативу: 1/4" и 3/8"

Как использовать шаровую голову

  1. Установка на штатив: закрепите голову на штативе через резьбовое соединение 1/4" или 3/8".
  2. Крепление камеры: зафиксируйте камеру на площадке головы (через резьбу 1/4").
  3. Позиционирование: ослабьте фиксацию, настройте нужный угол, затем затяните фиксатор для надёжной фиксации.
  4. Съёмка: используйте плавный ход шара для точной настройки композиции.

Преимущества использования

  • Лёгкость и компактность: вес 130 г – идеально для путешествий.
  • Плавный ход: точное позиционирование благодаря шару 26 мм.
  • Надёжность: алюминиевый корпус и анодированное покрытие обеспечивают долговечность.
  • Универсальность: подходит для большинства камер и штативов.

Совместимость с оборудованием

Уход и хранение

  • Храните голову в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
  • Периодически очищайте шар от пыли и грязи.
  • Не превышайте максимальную нагрузку – 3 кг.

Комплектация

  • В стандартную поставку входит шаровая голова Fotokvant HB-01 Ballhead.

Штатив и другие аксессуары приобретаются отдельно.

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