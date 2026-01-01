Fotokvant HB-01 Ballhead шаровая мини голова для штатива до 3 кг

Fotokvant HB-01 Ballhead – шаровая голова для штатива до 3 кг
Fotokvant HB-01 Ballhead (артикул NVF-9286) – это компактная и надёжная шаровая голова для штатива, предназначенная для установки фото- и видеокамер, экшн-камер и другого оборудования весом до 3 кг. Голова изготовлена из высокопрочного авиационного алюминия с анодированным покрытием, что обеспечивает лёгкость, прочность и устойчивость к коррозии.
Диаметр шара составляет 26 мм, что гарантирует плавное и точное позиционирование камеры под любым углом. Голова оснащена резьбовыми креплениями 1/4" и 3/8", что делает её совместимой с большинством штативов и оборудования. Компактный размер и вес всего 130 г делают её идеальным выбором для путешествий, выездных съёмок и использования с мини-штативами.
Назначение и применение
- Установка камер на штатив: для фото- и видеокамер весом до 3 кг.
- Работа с лёгким оборудованием: экшн-камеры, компактные фотоаппараты, веб-камеры.
- Путешествия и выездные съёмки: лёгкая и компактная голова удобна для транспортировки.
- Съёмка под любым углом: плавный ход позволяет точно настроить кадр.
Ключевые особенности
- Максимальная нагрузка – 3 кг: подходит для беззеркальных и зеркальных камер.
- Диаметр шара 26 мм: плавное и точное позиционирование.
- Резьбовые крепления 1/4" и 3/8": совместимость с большинством штативов.
- Анодированный алюминий: лёгкий, прочный, устойчивый к коррозии.
- Компактный размер: высота 58 мм, вес 130 г.
- Диаметр базы 36 мм: устойчивость и надёжная фиксация.
Технические характеристики
- Тип: шаровая голова для штатива
- Бренд: Fotokvant
- Модель: HB-01 Ballhead
- Максимальная нагрузка: 3 кг
- Диаметр шара: 26 мм
- Диаметр базы: 36 мм
- Высота: 58 мм
- Вес: 130 г
- Материал: анодированный авиационный алюминий
- Крепление к штативу: 1/4" и 3/8"
Как использовать шаровую голову
- Установка на штатив: закрепите голову на штативе через резьбовое соединение 1/4" или 3/8".
- Крепление камеры: зафиксируйте камеру на площадке головы (через резьбу 1/4").
- Позиционирование: ослабьте фиксацию, настройте нужный угол, затем затяните фиксатор для надёжной фиксации.
- Съёмка: используйте плавный ход шара для точной настройки композиции.
Преимущества использования
- Лёгкость и компактность: вес 130 г – идеально для путешествий.
- Плавный ход: точное позиционирование благодаря шару 26 мм.
- Надёжность: алюминиевый корпус и анодированное покрытие обеспечивают долговечность.
- Универсальность: подходит для большинства камер и штативов.
Совместимость с оборудованием
- Камеры: беззеркальные, зеркальные, компактные камеры, экшн-камеры.
- Штативы: любые штативы с креплением 1/4" или 3/8".
- Аксессуары: совместима с большинством стандартных штативных площадок.
- Смартфоны: крепление смартфонов и планшетов через специальный крепеж
Уход и хранение
- Храните голову в сухом месте, защищённом от пыли и влаги.
- Периодически очищайте шар от пыли и грязи.
- Не превышайте максимальную нагрузку – 3 кг.